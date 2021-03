Klimaschutz CO2-Gesetz: Kantone stärken Bundesrat den Rücken Das neue CO 2 -Gesetz macht die Schweiz klimafreundlicher und unabhängiger. Dieser Meinung sind die Kantone. Sie sprechen sich deshalb für die Revision aus, über die am 13. Juni abgestimmt wird.

Wie soll die Schweiz dem Klimawandel begegnen? Bundesrat und Parlament setzen auf verbindliche Ziele bei den Treibhausgasemissionen. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Das neue Gesetz sei das zentrale Instrument der Schweizer Klimapolitik, schreibt die Konferenz der Kantonsregierung in einer Mitteilung vom Freitag. Es leiste einen wichtigen Beitrag, um Treibhausgasemissionen in der Schweiz zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen.

Aus Sicht der Kantone bringt die Revision nicht nur den Klimaschutz voran, sondern verringert auch die Abhängigkeit ausländischer Importe von fossilen Brenn- und Treibstoffen. Heute würden dadurch jährlich sieben Milliarden Franken ins Ausland fliessen, argumentieren die Kantone. Durch den wachsenden Einsatz erneuerbarer Energien verbleibe dagegen ein Grossteil der Wertschöpfung in der Schweiz. Davon profitierten hiesige Unternehmen und generell der Wirtschaftsstandort.