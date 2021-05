Klimaplan 2050 Höhere Steuern, weniger Autos, 20'000 neue Bäume: Lausanne wird zur Klimastadt Lausannes Stadtregierung hat am Montag ihren «Klimaplan 2050» vorgestellt: Dieser sieht eine Reduktion des motorisierten Verkehrs und die Aufforstung der Stadt vor. Finanziert werden soll dies dank höheren Energiesteuern.

Mehr Grün, weniger Verkehr: Lausannes Stadtregierung hat die ersten Massnahmen ihres «Klimaplans 2050» präsentiert. (Symbolbild) Keystone

In den nächsten 15 Jahren sollen auf dem Gebiet der Stadt Lausanne jedes Jahr 1300 neue Bäume gepflanzt werden. Wird ein alter Baum gefällt, muss dies zudem durch die Pflanzung mehrerer Jungbäume kompensiert werden. Geht es nach der Stadtregierung, soll zudem das Stadtzentrum zur Fussgängerzone und der Autoverkehr auf das Allernötigste reduziert werden. Das schafft Platz für mehr Veloverkehr. Und auch ein dichteres Busnetz und günstigere Abos für Junge und Pensionierte sind laut einer Mitteilung geplant. Diese Eckpunkte des «Klimaplans 2050» stellte die rot-grüne Stadtregierung am Montag der Öffentlichkeit vor.

In einem ersten Schritt soll die Auslastung des öffentlichen Verkehrs verbessert werden. Erreichen will dies die Stadtregierung durch eine Halbierung der Abo-Preise für Junge unter 25 Jahren und Pensionierte. Bezüger von Ergänzungsleistungen sollen künftig sogar gratis öV fahren.

Kniff soll Haushalte vor Mehrbelastung verschonen

Parallel zu den bereits beschlossenen Investitionen in die Superbusse BHNS und der Verlegung der Lausanne-Echallens-Bercher-Bahn unter die Erdoberfläche sollen Dichte und Frequenz des Busnetzes erhöht werden. Der motorisierte Verkehr soll nach dem Willen der Regierung dagegen auf «das Allernötigste» reduziert werden. Dazu soll etwa das Stadtzentrum der Hauptstadt des Kantons Waad zur Fussgängerzone erklärt und in den umliegenden Quartieren soll der Langsamverkehr eingeführt werden.

Finanzieren will die Regierung die Massnahmen vorerst über einen Trick, welcher der Bevölkerung direkt spürbare Mehrkosten erspart: Weil das Bundesgericht die Lausanner Industriewerke (SiL) dazu verdonnert hat, bis im Jahr 2025 insgesamt 34 Millionen Franken zu viel bezogenen Gebühren an die Kunden zurückzugeben und die Stromkosten für die Bevölkerung deshalb zeitweilig sinken, reagiert die Stadt mit einer Erhöhung der kommunalen Elektrizitätssteuern. So werde der einzelne Haushalt bei der Stromrechnung trotz «Klimaplan 2050» keinen Unterschied spüren, schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung vom Montag.