Klimakonferenz Viel Eigeninteressen, aber auch Positives: Sommaruga zieht nach Glasgow Bilanz Die Lösungsfindung in Glasgow sei schwierig gewesen, sagt Umweltministerin Simonetta Sommaruga. Sie sieht aber auch positive Entwicklungen. Umweltorganisationen kritisieren derweil die Rolle der Schweiz.

Simonetta Sommaruga will jetzt beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärts machen. Keystone

Die Weltklimakonferenz in Glasgow sei von Eigeninteressen geprägt gewesen, sagt Simonetta Sommaruga gegenüber dem «Sonntagsblick». «So ist es schwierig, gute Lösungen fürs Klima zu finden.» Gegenüber Radio SRF sagt sie: «Wenn man von Glasgow erwartet hat, dass jetzt massiv und rasch CO 2 reduziert wird, dann hat man dieses Ziel nicht erreicht und kann nicht zufrieden sein.»

Die Umweltministerin sieht aber auch Positives: So hat die UNO-Konferenz die Staaten erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Zudem sollen die Subventionen für Kohle, Öl und Gas auslaufen. Dies sei ein starkes Signal, so Sommaruga. «Die Märkte werden darauf reagieren.» Wer jetzt noch in Öl, Kohle und Gas investiere, werde abgestraft.

In der Schweiz will die Umweltministerin jetzt vorwärtsmachen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. «Ich will mit der Schweiz unter den ersten sein, denn das sichert auch Arbeitsplätze und schafft uns Wettbewerbsvorteile», so Sommaruga im «Sonntagsblick». Fehlinvestitionen in Technologien von gestern sollen vermieden werden.

Greenpeace kritisiert Vorgehen der Schweiz

Der Schweizer Einsatz in Glasgow kommt bei den Umweltorganisationen nicht nur gut an. So schreibt beispielsweise Greenpeace in einer Mitteilung, die Schweiz habe keine einzige Massnahme präsentiert, um im Inland den CO 2 -Ausstoss deutlich zu senken. «Solange die Auslandkompensationen dazu genutzt werden, die Schweizer Klimabilanz schön zu rechnen, zementieren wir damit unseren zerstörerischen Lebensstil mit viel zu hohen Emissionen», lässt sich Klimaexperte Georg Klingler in der Mitteilung zitieren.

Sowohl Greenpeace als auch der WWF fordern, dass Unternehmen und der internationale Finanzsektor stärker in die Pflicht genommen werden. «Setzen sie sich entschlossen für den Klimaschutz ein, können sie eine grössere Wirkung als die jeweiligen Gastländer haben», schreibt WWF Schweiz in einer Mitteilung. (agl)