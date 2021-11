Klimakonferenz Klima-Allianz fordert: Finanzplatz Schweiz muss vorwärts machen Während Grossbritannien an der UNO-Klimakonferenz Pläne für einen klimafreundlichen Finanzplatz darlege, trete die Schweiz an Ort und Stelle. Die Klima-Allianz verlangt stärkere Massnahmen.

Bundespräsident Guy Parmelin an der UNO-Klimakonferenz in Glasgow. Keystone

Grossbritannien hat an der UNO-Klimakonferenz in Glasgow seine Pläne für einen klimafreundlichen Finanzplatz präsentiert. Am Donnerstag will der Gastgeber ausserdem mit anderen Ländern eine Erklärung veröffentlichen, die fordert, dass öffentliche Gelder nicht mehr in fossile Energie fliessen. Im Gegensatz dazu produziere die Schweizer Regierung «viel heisse Luft», wie die Klima-Allianz in einer Mitteilung am Mittwoch kritisiert.

Die Gruppierung, zu der auch WWF und Greenpeace gehören, fordert deshalb, die Schweiz solle sich den «progressiven Vorreitern» anschliessen. Weiter soll die Schweiz die direkte und indirekte Finanzierung fossiler Energie beenden und die Schweizerische Nationalbank (SNB) soll im Rahmen ihrer Anlagepolitik die Klimakrise mitberücksichtigen. Im weiteren prüft die Klima-Allianz laut eigenen Angaben die Lancierung einer Volksinitiative für einen klimafreundlichen Finanzplatz. (dpo)