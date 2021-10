Klima Nationalratskommission will Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie will die Ziele der Gletscherinitiative erreichen, ohne fossile Energieträger zu verbieten.

Know-how in der Schweiz: CO 2 -Filter auf dem Dach der Kehrichtverbrennungsanlage Hinwil. Keystone

Mit einer Kommissionsinitiative hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats (Urek-N) einen indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative angestossen. Diese will den Ausstoss von Treibhausgasen bis 2050 auf netto Null senken und sieht dafür ein Verbot der Nutzung fossiler Energieträger vor. Die Kommission will mit dem Gegenvorschlag dasselbe Ziel erreichen, dabei aber ohne Verbote auskommen, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten.

Im Gesetz soll nach dem Vorschlag der Kommission verankert werden, dass «der Verbrauch von fossilen Treib- und Brennstoffen soweit zu vermindern ist, wie dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist». Nun muss sich die Schwesterkommission des Ständerats mit dem Gegenvorschlag befassen.

Die Initianten zeigten sich in einer ersten Reaktion offen für Vorschläge, wie sie mitteilten. Sie würden aber erwarten, dass auch ein Gesetzesvorschlag den Forderungen der Initiative Rechnung trage. «Denn nur so ist ein wirksamer Klimaschutz möglich», schreiben sie.

Forschungsprojekte fördern

Zusätzlich hat die Urek-N eine Motion von Jacques Bourgeois (FDP/FR) und Gabriela Suter (SP/AG) beschlossen, die vom Bundesrat die Förderung von Forschungsprojekten zu CO 2 -Abscheidung und CO 2 -Sequestrierung verlangt.