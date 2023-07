Klima Die Schweiz stösst weniger CO2 aus – aber immer noch mehr als geplant Gegenüber dem Vorjahr haben Schweizerinnen und Schweizer 2022 weniger Abgase aus Brennstoffen und Benzin verbraucht. Für die Umweltorganisation WWF geht es aber deutlich zu langsam vorwärts.

Das vermehrte Homeoffice führte zu einem Rückgang bei den CO 2 -Emissionen aus Treibstoffen. Bild: Keystone

In der Schweiz wurde im vergangenen Jahr weniger CO 2 aus Brenn- und Treibstoffen ausgestossen. Wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Dienstag mitteilt, gingen besonders die Emissionen aus Brennstoff deutlich zurück. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Rückgang witterungsbereinigt 4,9 Prozent.

Das dürfte gemäss Bafu «grösstenteils» auf die bessere Energieeffizienz von Gebäuden und den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien beim Heizen zurückzuführen sein. Aber auch die Energiesparkampagne des Bundes und die hohen Energiepreise «dürften tendenziell ebenfalls» geholfen haben.

Bei den Treibstoffen ist der Rückgang weniger ausgeprägt. Gegenüber 2021 sank der CO 2 -Ausstoss hier gerade einmal um 1,1 Prozent. Allerdings vergleicht das Bafu die Zahlen mit jenen von vor der Pandemie. Und dann sieht es erfreulicher aus. Im Vergleich zu 2019 liegen die CO 2 -Emissionen 8,1 Prozent tiefer.

«Nun müssen die Alarmsignale dunkelrot leuchten»

Hier habe das nun verbreitete Homeoffice einen positiven Einfluss, heisst es in der Mitteilung, auch sei die Anzahl der Geschäftsreisen zurückgegangen. Sicherlich auch zum sinkenden Ausstoss beigetragen hat laut Bund «der wachsende Anteil der Elektromobilität am Strassenverkehr». In nackten Zahlen betrugen 2022 die CO 2 -Emissionen aus Treibstoffen 14,6 Millionen Tonnen. Bei den Brennstoffen sind es 15 Millionen Tonnen.

Die Umweltorganisation WWF zeigt sich ernüchtert über die jüngsten Zahlen. Der zusammengezählte Rückgang sei deutlich zu wenig, um die Klimaziele von 2030 zu erreichen. Statt der nötigen Senkung von 3 Prozent pro Jahr seien die CO 2 -Emissionen im vergangenen Jahr lediglich um 2,3 Prozent gesunken. «Somit haben wir nach 32 Jahren erst knapp die Hälfte der notwendigen CO 2 -Reduktion erzielt», schreibt WWF.

Die politischen Rahmenbedingungen müssten sich grundlegend ändern, damit wir systematisch jedes Jahr die Emissionen in Richtung Netto-Null senken können. Mit Sparappellen allein sei es nicht gemacht, so der WWF: «Wenn jetzt beim Bundesrat die Alarmsignale nicht dunkelrot leuchten, nimmt er seine Aufgabe nicht wahr.»