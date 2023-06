Klima-Debatte Mitten im Morgenverkehr: Klima-Aktivisten blockieren zwei Autobahnausfahrten in Zürich Am Tag nach dem Ja zum Klimaschutzgesetz setzen Klima-Aktivisten ihren Kampf für einen stärkeren Umweltschutz fort. Dazu blockieren sie in Zürich mitten im Stossverkehr zwei Autobahnausfahrten.

Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland blockieren am Montagmorgen in Zürich zwei Autobahnausfahrten. Keystone

Wie Bilder der Aktion vom Montagmorgen zeigen, kleben sich die Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland bei ihrem jüngsten Protest allerdings nicht auf den Boden. Sie protestieren lediglich sitzend auf zwei Ausfahrt der A1 für einen stärkeren Umweltschutz. Dennoch kommt es zu grösseren Rückstaus im Stossverkehr.

In einer Mitteilung nimmt die Organisation Bezug auf das Ja der Schweizer Stimmberechtigten zum Klimaschutzgesetz vom Sonntag. Dieses sei lediglich «ein halber erster Schritt» im Kampf gegen den Klimanotstand. «Doch noch ist viel zu tun.»

Bundesrat soll Klimanotstand ausrufen

Aus diesem Grund hätten sich am Montagmorgen sieben Personen erstmals an zwei Strassenblockaden gleichzeitig in der Schweiz beteiligt. Namentlich fordert Renovate Switzerland, dass der Bundesrat den «Klimanotstand ausruft und angemessen handelt».

Beim jüngsten Protest hat Renovate Switzerland sowohl am Manesseplatz als auch am Autobahnende unterhalb der Europabrücke zwei Hauptverkehrsachsen in die Stadt Zürich blockiert. Wie Bilder zeigen, hat die Polizei rasch eingegriffen und trägt die Aktivistinnen und Aktivisten weg.

Polizisten tragen Aktivisten der Organisation Renovate Switzerland am Montagmorgen weg von ihrer Strassenblockade. Keystone

Die Organisation will damit «auf die Dringlichkeit der Situation aufmerksam machen und die Regierung sowie die Bevölkerung aufzurufen, jetzt zu handeln», wie sie schreibt. (sat)