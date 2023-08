Klausenpass Tödlicher Unfall: Töfffahrer (53) stirbt nach Crash mit Auto auf Unfallstelle Im Kanton Glarus ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein Töff mit einem Auto kollidiert. Ein 53-jähriger Mann hat dabei sein Leben verloren.

Die Kantonspolizei Glarus erhält am Montag gegen 18.30 Uhr einen Notruf. Auf der Klausenpassstrasse hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, heisst es.

Wie die Kantonspolizei Glarus später mitteilt, sind ein Töff und ein Auto in den Unfall involviert gewesen. In einer Kurve soll der Töff, der vom Urnerboden in Richtung Linthal unterwegs war, mit dem PW zusammengeprallt sein. Für den Töfffahrer (53) kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch auf der Unfallstelle.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Glarus habe eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet, heisst es weiter. (chm)