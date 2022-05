Kita Bund soll eine halbe Milliarde Franken für externe Kinderbetreuung bezahlen Die Kommission will mit jährlich 530 Millionen Franken die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Profitieren sollen alle Eltern – unabhängig von ihrem Einkommen.

Mehr als eine halbe Milliarde Franken soll der Bund künftig jährlich für externe Kinderbetreuung ausgeben. Keystone

Der Bund will künftig deutlich mehr Geld ausgeben für die Förderung von Kita-Plätzen. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats hat am Dienstag eine entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt. Geht es nach der Kommission soll sich der Bund jährlich mit «etwa 530 Millionen Franken» an den Kosten der Eltern für externe Kinderbetreuung beteiligen. Der Bundesbeitrag deckt dabei mindestens 10 und höchstens 20 Prozent «der durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes», wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilen.

Dieser wird «unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern gewährt». Gerade auf Gemeindeebene sind viele der Unterstützungsmassnahmen an das Einkommen der Erziehungsberechtigten gekoppelt: Je höher der Lohn, desto geringer die Finanzhilfe. Das neue Bundesgesetz soll die mehrfach verlängerte Anstossfinanzierung für Kindertagesstätten ablösen, diese läuft anfangs 2023 aus. Bis aber die Gesetzesänderung in Kraft tritt, soll diese Übergangslösung noch einmal verlängert werden – bis die dauerhafte Lösung steht.

Städteverband erfreut

Diese verbessere die «Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit», ist sich die Kommission sicher. Es ist auch ein Systemwechsel: Neu sollen direkt die Eltern unterstützt werden, die ein Kind ausserhalb der Familie betreuen lassen. Bei Kita-Kosten von um die 100 Franken pro Tag gäbe es maximal 20 Franken. Dazu kämen weiterhin, so die Hoffnung der Kommission, die Beiträge der Kantone und der Gemeinden. Diese tragen heute den Hauptteil der Unterstützungskosten. Nicht in den Genuss von Bundesgeldern kommen übrigens betreuende Grosseltern. Es benötigt eine «institutionelle Betreuung».

Die nun angedachte Lösung ist im Sinne der Städte. Der Städteverband unterstützt den Gesetzesentwurf «dezidiert», wie es in einer Mitteilung heisst. Durch einen «konstanten Beitrag des Bundes von 20 Prozent» könnten die Kosten für die Eltern «nachhaltig gesenkt» werden, und auch die finanzielle Planungssicherheit der Städte würde erhöht.

SP: «Es gibt noch viel zu tun»

In der nun auslaufenden Anstossfinanzierung hatte der Bund seit 2003 die Schaffung von rund 68’500 neuen Betreuungsplätzen mit 430 Millionen Franken unterstützt. Geht es nach der Kommission soll dieser Beitrag plus 100 Millionen nun jährlich fliessen. Zufrieden aber nicht begeistert, zeigt sich denn etwa die SP in einer Mitteilung: Es bleibe trotz erfreulichem Gesetzesentwurf «noch viel zu tun». Erst im Frühjahr hatte die Partei die Kita-Initiative lanciert. Diese fordert unter anderem, dass «Eltern höchstens 10 Prozent ihres Einkommens für die Kita-Plätze ihrer Kinder ausgeben müssen». Dabei würde der Bund noch höhere Kosten tragen müssen.

Ebenfalls Teil der Vorlage ist ein weiteres, vorerst auf vier Jahre befristetes Förderprogramm. Mit maximal 130 Millionen Franken pro Jahr soll der Bund Kantone unterstützen, «ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzenden Betreuungsplätzen» zu schaffen, oder die Qualität der Betreuung zu verbessern. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf Kinder mit Behinderungen gelegt werden. Bis im September können sich die interessierten Kreise nun zum Entwurf äussern. Voraussichtlich Ende des Jahres wird er dann an das Parlament überwiesen. In der Kommission wurde der Entwurf mit 18 zu 7 Stimmen gutgeheissen.