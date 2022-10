Kindswohl Väter sollen nach der Scheidung öfters zu ihren Kindern schauen können Heute sind oft beide Elternteile an der Erziehung der Kinder beteiligt. Nach einer Scheidung gibt es aber nur selten eine alternierende Obhut. Das soll sich nun ändern.

Nach einer Scheidung erhalten sehr oft die Mütter die alleinige Obhut für die Kinder. Das soll sich ändern. (Symbolbild) Keystone

Bei der Kindererziehung ist heute die gemeinsame Sorge Standard. Das heisst, die Eltern tragen auch selbst nach der Scheidung gemeinsam die Verantwortung für die Kinder, treffen wichtige Entscheidungen zusammen. Anders sieht es aus bei der alternierendem Obhut. Im Scheidungsfall sprechen die Richterinnen und Richter oft nur einem Elternteil – in den allermeisten Fällen der Mutter – die Obhut zu. Dann bleibt den Vätern oftmals nur noch jedes zweite Wochenende und ein Teil der Schulferien, in denen die Kinder bei ihnen leben.

Nun tut sich in dieser Sache etwas. Die Rechtskommission des Ständerats hat ohne Gegenstimme einer parlamentarischen Initiative von Sidney Kamerzin (VS/Mitte) zugestimmt. Diese will, dass die alternierende Obhut gefördert wird. «Wenn ein Elternteil nach der Trennung seine Kinder nur noch vier Tage pro Monat sehen kann ist dies sowohl für den betroffenen Elternteil wie auch für die Kinder eine sehr schmerzhafte Situation», urteilt die Kommission. Das Kindswohl sei bei der alternierenden Obhut besser gewahrt – «selbst dann wenn es zwischen den getrennten Eltern Konflikte gibt», schreiben die Parlamentsdienste am Freitag.

Da zuvor bereits die Kommission der grossen Kammer zugestimmt hat, wird nun innert zwei Jahren eine entsprechende Vorlage ausgearbeitet. Auch eine Weigerung eines Elternteils gegen die alternierende Obhut solle dann im neuen Gesetz nicht automatisch ein Ausschlusskriterium sein. Heute würden Richterinnen und Richter bei Spannungen zwischen den ehemaligen Eheleuten oft traditionelle Lösung bevorzugen, «wonach die Obhut einem Elternteil zugeteilt wird und dem andern Elternteil ein Besuchsrecht zusteht», so die Kommission. (mg)