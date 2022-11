Kindeswohl Keine Gewalt in Erziehung: Politik möchte Kinder besser schützen Kinder sollen besser vor körperlicher Bestrafung und seelischen Verletzungen geschützt werden. Die Rechtskommission des Ständerates unterstützt deshalb einen Vorstoss, die gewaltfreie Erziehung rechtlich zu verankern – gegen den Willen der Regierung.

Laut einer Studie wird beinahe jedes zweite Kind mit körperlicher oder seelischer Gewalt bestraft. (Symbolbild) zvg

Die Zahlen liessen aufhorchen: Eine im Oktober 2020 publizierte Studie der Universität Freiburg ergab, dass fast jedes zweite Kind in der Schweiz körperliche oder seelische Gewalt in seiner Erziehung erleidet. Für die Rechtskommission des Ständerates ist das zu viel. Sie spricht sich deshalb für eine Motion der Freiburger Mitte-Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach aus. Der Entscheid fiel mit 8 zu 3 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.

Ziel des Vorstosses ist es, Kinder besser vor körperlicher Bestrafung, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Massnahmen zu schützen. Geschehen soll dies, indem ihnen «das Recht auf gewaltfreie Erziehung» zugesichert wird. Mit der Verankerung im Zivilgesetzbuch würde «ein starkes Zeichen gegen alle Formen von Gewalt gegen Kinder gesetzt», argumentiert die Kommission. Dadurch soll auch «ein gesellschaftlicher Sinneswandel» herbeigeführt werden.

Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf

Nicht einverstanden zeigt sich die Rechtskommission mit dem Fazit eines Berichtes des Bundesrates. Dieser war Mitte Oktober zum Schluss gekommen, einen neuen Gesetzesartikel gegen Gewalt in der Erziehung zu schaffen, sei nicht notwendig. Gemäss geltendem Recht sei Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen im Rahmen der elterlichen Erziehung verboten, gab die Landesregierung zu bedenken.

Eine zusätzliche Gesetzesbestimmung würde den rechtlichen Schutz von Kinder und Jugendlichen nicht erhöhen. Das Ziel der gewaltfreien Erziehung wird nach Ansicht des Bundesrates vor allem durch die Sensibilisierung der Gesellschaft und durch die Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Situationen erreicht.

Die Politik dürfte das nicht überzeugen. Der Nationalrat hat der Motion bereits zugestimmt. Und mit dem deutlichen Verdikt in der vorberatenden Kommission dürfte auch der Ständerat in der Wintersession folgen. Die Wirkung einer rechtlichen Verankerung der gewaltfreien Erziehung dürfte indes nicht über ein symbolisches Signal hinausgehen.