Kinderwunsch Ständerat zögert bei Eizellenspende und will erst Anhörungen durchführen Die Liberalisierung der Eizellenspende kommt nicht vom Fleck. Zwar gab der Nationalrat im Frühling grünes Licht, doch nun zögert die ständerätliche Kommission.

Bevor die Kommission das heisse Eisen der Eizellenspende anpackt, möchte sie Anhörungen durchführen. (Symbolbild) Keystone

Die Eizellenspende ist in der Schweiz seit vielen Jahren ein heisses Eisen. Bislang müssen unfruchtbare Frauen aus der Schweiz ins Ausland gehen, wenn sie sich ihren Kinderwunsch erfüllen wollen. Paare, bei denen der Mann unfruchtbar ist, können dagegen auf eine Samenspende in der Schweiz setzen – bezahlt von der Krankenkasse. Der Nationalrat sagte dieser «inakzeptablen Ungleichbehandlung» in der Frühlingssession den Kampf an und stimmte einem Vorstoss zur Legalisierung zu.

Damit liegt der Ball beim Ständerat. Dessen Wissenschaftskommission zögert jedoch: Sie hat an ihrer Sitzung beschlossen, die Beratung auszusetzen. Wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten, will sie voraussichtlich im kommenden Quartal erst Anhörungen durchführen, bevor sie einen Beschluss fasst.

Thema ist höchst umstritten

Der Vorstoss stammt von der Wissenschaftskommission des Nationalrats. Sie möchte den Bundesrat auffordern, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen und Rahmenbedingungen abzustecken. Zudem soll die Landesregierung eine Roadmap vorlegen, die alle offenen Fragen thematisiert. Die Schweiz ist neben Deutschland in Europa das einzige Land, das ein Verbot der Eizellenspende kennt.

Dass sich die Schweizer Politik grundsätzlich schwer tut mit der Legalisierung, zeigte sich auch während der Debatte im Frühling – trotz Ja des Nationalrats. Der Bundesrat sprach sich damals ebenfalls gegen die Motion aus, da aktuell das Fortpflanzungsgesetz evaluiert werde. Auch ist das Anliegen ethisch so umstritten, dass schliesslich wohl das Stimmvolk darüber entscheiden muss.

Auftrieb erhielt die Diskussion jedoch im vergangenen Herbst. Damals sagte die Stimmbevölkerung deutlich Ja zur «Ehe für alle» und damit auch zur Samenspende für alle. (abi)