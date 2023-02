Kinderbetreuung Bundesrat bremst bei Kita-Finanzierung: Er lehnt Bundesbeiträge für Eltern «grundsätzlich» ab Die Landesregierung hält wenig davon, Eltern finanziell zu unterstützen, wenn sie ihre Kinder in der Kita betreuen lassen. Das sei zu teuer und zudem Sache der Kantone.

Die nationalrätliche Bildungskommission fordert in einem Vorstoss, dass Eltern bei den Kita-Kosten vom Bund unterstützt werden. Gaetan Bally / Keystone

Wer seine Kinder in der Kita betreuen lässt, der soll finanziell unterstützt werden. Das fordert die Bildungskommission des Nationalrats. Sie will damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Bevor das Geschäft im Nationalrat diskutiert wird, nahm gestern der Bundesrat Stellung.

Zwar teile auch er die «Auffassung, dass die familienergänzende Kinderbetreuung weiterhin gefördert werden muss und dass die öffentliche Hand die Eltern finanziell stärker entlasten soll». Dennoch lehne der Bundesrat einen Bundesbeitrag zur Senkung der Kitakosten für die Eltern «grundsätzlich» ab, wie er in einer Mitteilung schreibt. Ein Grund dafür ist das fehlende Geld: Die Vorlage würde den Bund im ersten Jahr nach Inkrafttreten rund 710 Millionen Franken kosten. Ein solches Engagement erlaube die angespannte finanzielle Situation des Bundes allerdings nicht. Zudem sei die familienergänzende Kinderbetreuung in der Kompetenz der Kantone und auch in der Verantwortlichkeit der Arbeitgeber, so die Landesregierung.

Kantone sollen sich an Kosten beteiligen

Sollte das Parlament dennoch auf die Vorlage eintreten, dann wünscht sich der Bundesrat Anpassungen. Unter anderem bei der Höhe der Bundesbeiträge soll das Parlament korrigieren: Statt 20 Prozent sollen lediglich 10 Prozent der durchschnittlichen Kosten eines familienergänzenden Betreuungsplatzes vom Bund übernommen werden. Mitfinanziert werden soll das mit einer «namhaften Beteiligung» durch die Kantone. Weiter ist der Bundesrat der Ansicht, dass der Bundesbeitrag «nur jenen Eltern gewährt werden soll, die arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren, und die ihre Kinder aus diesen Gründen nicht selber betreuen können».

In den vergangenen Jahren hat der Bund die Kantone mit Beiträgen an die Programme im Bereich der familienergänzenden Betreuung unterstützt. Das 2003 geschaffene Impulsprogramm läuft Ende 2024 aus. Nach dem Willen der zuständigen Kommission soll es nun in eine «zeitgemässe Lösung» überführt werden. (chi)