Kaufkraft Voller Teuerungsausgleich: Minimale AHV-Rente soll um 7 Franken steigen Der Bundesrat will den vollen Teuerungsausgleich für AHV- und IV-Renten per Sommer 2023 umsetzen. Die minimale AHV-Rente dürfte um 7 Franken steigen, die maximale Rente um 14 Franken.

Die Renten sollen an die Teuerung von 2022 angepasst werden – also um insgesamt 2,8 Prozent. Keystone

Wer AHV, IV oder Ergänzungsleistungen bezieht, hat per 1. Januar eine Anpassung der Renten um 2,5 Prozent bekommen. Dies als Folge des automatischen Teuerungsausgleichs, der alle zwei Jahre erfolgt. Weil die Teuerung vergangenes Jahr jedoch ausserordentlich stark war, hat das Parlament einen vollen Teuerungsausgleich gefordert. Am Mittwoch hat der Bundesrat einen Vorschlag vorgelegt, wie dies umgesetzt werden soll.

Die Jahresteuerung betrug vergangenes Jahr 2,8 Prozent. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 0,3 Prozentpunkten, die noch nicht ausgeglichen wurde, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen in einer Mitteilung schreibt. Gemäss den Berechnungen des Bundesamts führt dies bei den Minimalrenten zu einer Erhöhung um 5 Franken.

Ausgleich erfolgt frühestens im Sommer

Sofern das Parlament dem Vorschlag des Bundesrats in der Frühlingssession zustimmt, könnten die Renten per 1. Juli angepasst werden, schreibt das Bundesamt. Für die erste Jahreshälfte würde rückwirkend eine zusätzliche Erhöhung von 2 Franken erfolgen. Insgesamt wird die Minimalrente damit um 7 Franken von 1225 auf 1232 Franken steigen und die Maximalrente um 14 Franken von 2450 auf 2464 Franken.

Der volle Teuerungsausgleich für die AHV kostet rund 420 Millionen Franken. Der Bund wird sich ausnahmsweise nicht wie üblich zu 20 Prozent an den Kosten beteiligen, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der IV entstehen zusätzlich Kosten von 54 Millionen Franken, welche sie selber trägt. Für die Anpassung der Ergänzungsleisten kommen auf den Bund Mehrkosten in der Höhe von 2,5 Millionen Franken zu, bei den Kantonen sind es 0,9 Millionen. (gb)