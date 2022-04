Kantone Geflüchtete aus der Ukraine: Verteilschlüssel soll strenger eingehalten werden Geflüchtete mit Schutzstatus S sollen künftig streng nach Verteilschlüssel an die Kantone zugewiesen werden. Auch, wenn sie bereits über eine private Unterkunft verfügen.

Der Sonderstab Asyl will Ungleichheiten zwischen den Kantonen ausgleichen. (Symbolbild) Keystone

Bis heute sind über 30'000 Menschen aus der Ukraine in die Schweiz geflohen. Rund die Hälfte von ihnen sei bereits vor der Registrierung beim Bund bei privaten Gastgebern untergebracht gewesen, schreibt das Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer Mitteilung vom Dienstag. Personen, welche an einem bestimmten Ort Familienangehörige haben, wurden bisher demselben Kanton zugewiesen, auch wenn sie nicht bei den Verwandten untergebracht werden konnten.

Diese Praxis habe dazu geführt, dass einige städtisch geprägte Kantone bisher überproportional viele Geflüchtete aufgenommen haben, schreibt das SEM weiter. Andere hätten derweil weniger Personen zugewiesen erhalten, als der vereinbarte Verteilschlüssel es vorsieht. Dieses Ungleichgewicht soll nun ausgeglichen werden.

Kantonswechsel werden nur im Ausnahmefall bewilligt

So hat der Sonderstab Asyl laut Mitteilung entschieden, dass diejenigen Geflüchteten, die noch keinen Bezug zu privaten Gastgebern haben, konsequent gemäss dem Verteilschlüssel auf die Kantone verteilt werden. Dies gelte grundsätzlich auch für Personen, welche bei der Registrierung bereits über eine private Unterkunft verfügen. «Gut begründete Zuweisungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt», schreibt das SEM weiter.

Auch Gesuche um Kantonswechsel sollen künftig nur ausnahmsweise und bei guter Begründung möglich sein. «Etwa, um eine Kernfamilie zusammenzuführen oder um eine weit entfernte Arbeitsstelle antreten zu können.» (agl)