Kampfflugzeug Trotz Bericht der Aufsichtsbehörde: Kommission segnet Kauf von F-35 ab Die Sicherheitskommission des Nationalrats gibt grünes Licht für die Beschaffung des Kampfjets F-35. Daran ändert auch ein Bericht der GPK nichts, wonach das Verteidigungsdepartement den Bundesrat zu spät über den Typenentscheid informiert habe.

Am Donnerstag debattiert der Nationalrat über den Kauf des US-Kampfjets F-35A. Wilson Ring / AP

Das Evaluationsverfahren für das neue Kampfflugzeug ist rechtmässig abgelaufen. Zu diesem Schluss kam die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Sie kritisierte aber auch, dass die Resultate im Bundesrat zu spät kommuniziert wurden, was zur Brüskierung anderer Herstellerländer wie Frankreich geführt habe. Trotzdem empfiehlt die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats ihrem Rat, grünes Licht für den Kauf des F-35A zu geben.

Der Entscheid fiel mit 17 zu 8 Stimmen zugunsten der Beschaffung, wie die Parlamentsdienste am Montag mitteilten. Die Mehrheit hält fest, dass die technische Evaluation des Kampfjets gemäss dem GPK-Bericht rechtlich korrekt abgelaufen sei. Zudem habe das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) die Gleichbehandlung der Anbieter und ein objektives Verfahren gewährleistet. Entsprechend bestehen für die Kommissionsmehrheit in dieser Hinsicht keine offenen Fragen mehr.

Minderheit wollte weitere Fragen klären

Die Minderheit der Kommission sieht das anders. Sie ist der Meinung, dass mehrere Punkte des Evaluationsverfahrens unklar blieben und die Anbieter nicht gleichbehandelt worden seien. In ihren Augen hat sich insbesondere die Gewichtung einiger Kriterien im Laufe des Verfahrens geändert, was am Ende bestimmte Hersteller begünstigt habe. Die Minderheit wollte die GPK mit der Klärung einer Reihe weiterer Fragen rund um den F-35A beauftragen.

Nun kommt das Geschäft am Donnerstag in den Nationalrat. Dort dürfte die Beschaffung des Kampfjets dank einer bürgerlichen Mehrheit wohl reine Formsache sein. Zuvor hatte der Bundesrat mitgeteilt, dass er die Abstimmung zur «Stopp F-35»-Initiative der Kampfjetgegner nicht abwarten will. Sobald das Parlament der Beschaffung zustimmt, will die Landesregierung den Jet kaufen. (dpo)