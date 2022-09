Kampfflugzeug Aufsichtsbehörde: Amherd hat zu spät über F-35-Entscheid informiert und damit Frankreich brüskiert Mit dem Entscheid für den Kauf der F-35 hat der Bundesrat andere Herstellerländer brüskiert. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments kritisiert, dass zu spät kommuniziert wurde.

Der Entscheid für das amerikanische Kampfflugzeug F-35 sorgte für Verstimmungen mit Frankreich. Keystone

Zwar sei das Evaluationsverfahren für das neue Kampfflugzeug rechtmässig abgelaufen. Die Resultate seien im Bundesrat aber zu spät kommuniziert worden, und dies habe zur Brüskierung anderer Herstellerländer wie etwa Frankreich geführt. Dies ist das Fazit eines Berichts der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Die zuständige Bundesrätin Viola Amherd habe seit Mitte März 2021 Kenntnis vom Ergebnis der Evaluation gehabt, heisst es dazu in einer Mitteilung der GPK. Erst im Mai habe sie Justizministerin Karin Keller-Sutter und Aussenminister Ignazio Cassis über das Resultat informiert. Die anderen Bundesratsmitglieder wurden gar erst im Juni in Kenntnis gesetzt.

«Verstimmungen in Kauf genommen»

Dies habe dazu geführt, «dass verschiedene Departemente bis kurz vor dem Typenentscheid vom 30. Juni 2021 mit Herstellerländern über Lösungen in anderen Dossiers verhandelten, welche mit dem Typenentscheid verknüpft waren», kritisiert die GPK. «Dadurch wurden politische Verstimmungen auf zwischenstaatlicher Ebene in Kauf genommen.»

Die GPK bestätigt damit Kritik, die zuvor im Bundeshaus nur unter vorgehaltener Hand kursierte: In Gesprächen über Deals im Steuerbereich und EU-Fragen sei Frankreich so zu lange im Glauben gelassen worden, die Schweiz kaufe die «Rafale». Amherd hatte darauf gegenüber CH Media erklärt, sie habe rechtzeitig informiert. Wenn daraufhin weiterverhandelt worden sei, so sei dies ohne ihr Wissen geschehen.

Aussenpolitische Aspekte nicht berücksichtigt

Überhaupt kritisiert die GPK, dass der Bundesrat aussenpolitische Aspekte beim Typenentscheid nicht berücksichtigt habe. Nach Ansicht der GPK hätte dazu grundsätzlich Handlungsspielraum bestanden, dieser sei aber nicht erkannt worden. Bei dem gewählten Vorgehen habe die Regierung am Ende nur das Ergebnis der technischen Evaluation bestätigen können. Eigentlich stehe es der Regierung aber zu, nach den technischen Abklärungen auch wirtschaftliche und aussenpolitische Überlegungen einzubeziehen.

Auch zu dieser Kritik hatte Amherd bereits im Januar Stellung genommen: Der Bundesrat habe bereits vor ihrem Amtsantritt festgelegt, dass die Schweiz beim Kauf des neuen Jets allein auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis achten solle. Diese Regeln seien noch unter Guy Parmelin als Verteidigungsminister beschlossen worden.