Kampf gegen Terror Gefährder sollen in Präventivhaft genommen werden Wer zu Terror aufruft, oder entsprechende Gruppierungen unterstützt, der soll vorsorglich in Haft genommen werden dürfen. Die Kommission des Nationalrats will nun die rechtlichen Grundlagen dafür erarbeiten.

Der Vorstoss geht auf SVP-Nationalrat Mauro Tuena zurück. Keystone

Terrorverdächtige sollen in der Schweiz in Präventivhaft genommen werden können, so sollen allfällig geplante Anschläge verhindert werden. Die zuständige Kommission des Nationalrats hat eine entsprechende parlamentarische Initiative von Mauro Tuena (SVP/ZH) angenommen. Geht es nach Tuena könnte der Staat so unter anderem Personen, die zu terroristischen Aktivitäten aufrufen in eine «gesicherte Unterbringung» verbringen. Das gleiche trifft auch auf «Personen, die sich zu Organisationen bekennen oder Organisationen angehören, die terroristischen Aktivitäten oder sonstige Gewalt bezwecken oder ausüben».

Die Massnahme ist rechtlich umstritten. Trotzdem ist die Mehrheit der Kommission überzeugt, dass so etwa der terroristische Angriff in Morges am 12. September 2020 hätte verhindert werden können. Mit dem Gesetz werde «eine Lücke im Instrumentarium der Terrorismusbekämpfung geschlossen», teilen die Parlamentsdienste am Dienstag mit. Die Mehrheit sei sich bewusst, «dass eine verhältnismässige und menschenrechtskonforme Ausgestaltung einer gesicherten Unterbringung von staatsgefährdenden Personen anspruchsvoll ist.» Mit 13 zu 10 Stimmen bei 1 Enthaltungen setzten sich die Befürworter in der Kommission durch. (mg)