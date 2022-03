Jodeln im 2026 Dank Verzicht von Bern bekommt Basel doch noch das Eidgenössische Jodlerfest Nach Corona-bedingten Absagen kann in Basel nun doch das Eidgenössische Jodlerfest 2026 stattfinden. Die Berner Jodler haben ein Herz für die Basler und verzichten auf eine Durchführung.

Das letzte Eidgenössische Jodlerfest fand 2017 in Brig-Glis statt. 2023 ist Zug an der Reihe, 2026 Basel-Stadt. Keystone

Die Enttäuschung in Basel war gross, als das Eidgenössische Jodlerfest im Juni 2020 und im Jahr darauf wegen der Pandemie abgesagt wurde. Doch nun kommt die Stadt am Rheinknie doch noch zu ihrem Fest. Die Delegierten des Eidgenössischen Jodlerverbandes (EJV) haben dem Nordwestschweizerischen Unterverband die Austragung 2026 zugesprochen, wie die Basler Staatskanzlei am Montag mitteilt.

Das Fest in Basel kommt ausserhalb des regulären 15-Jahre-Turnus der Unterverbände zustande, weil der Bernisch-Kantonale Jodlerverband offenbar ein Herz für seine Basler Kolleginnen und Kollegen hat: Er verzichtet auf die Durchführung des Jodlerfests. Thomas von Arx, OK-Vizepräsident des EJV, bezeichnet den Verzicht als «eine schöne Geste der Berner».

Auch am Rheinknie ist die Freude gross: «1924 fand das erste Eidgenössische Jodlerfest in Basel statt und es ist ein besonderes Ereignis, dass die Kulturstadt Basel nach 102 Jahren erneut Gastgeberin dieses Traditionsanlasses sein wird», lässt sich Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen Basel-Stadt, zitieren.

150'000 Zuschauer erwartet

Das genaue Datum des des 33. Eidgenössischen Jodlerfests 2026 ist noch nicht bekannt. Gemäss Mitteilung findet das Fest erfahrungsgemäss während drei Tagen an einem Wochenende Ende Juni oder im Juli statt.

Das Eidgenössische Jodlerfest findet alle drei Jahre in einer anderen Landesgegend statt. 2023 ist Zug mit der Durchführung an der Reihe. Am Grossanlass werden rund 10’000 aktive Jodler, Alphornbläserinnen und Fahnenschwinger erwartet sowie rund 150’000 Besucher. (dpo)