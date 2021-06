Jahrestreffen Parmelin spricht mit deutschsprachigen Staatsoberhäuptern über Pandemie Bundespräsident Parmelin hat sich mit anderen deutschsprachigen Staatsoberhäuptern getroffen. Dabei wurde etwa über den Zusammenhalt der Gesellschaft in der Coronapandemie gesprochen.

Bundespräsident Guy Parmelin mit Ehefrau Caroline am Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter mit Frank-Walter Steinmeier. Keystone

Begrüsst worden war Parmelin in Potsdam am Montag vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. An den informellen Gesprächen, die bis Dienstag dauern, nehmen auch die Staatsoberhäupter von Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Österreich teil. Themen waren laut einer Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in Bern innen- und aussenpolitische Prioritäten der Teilnehmerländer sowie der Klimawandel und die Forschung.

Parmelin habe seine Ausführungen mit einem Aufruf verbunden, die Forschungszusammenarbeit in Europa zu stärken. Es brauche die bestmöglichen Bedingungen für den Austausch zwischen Forschenden und Wissenschaftlern, etwa um Herausforderungen wie dem Klimawandel zu begegnen, schreibt das WBF weiter. Zudem sei es wichtig, sich auf die Gefahr neuer Pandemien vorzubereiten und auf die Zunahme von Krankheiten wie Krebs, die mit der Alterung der Bevölkerung einhergehen.

Schweiz war 2018 letztmals Gastgeberin

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes in Berlin ist für den Abend ein gemeinsames Essen geplant. Am Dienstag sollen die Gespräche mit dem Thema Nachhaltigkeit weitergehen. Dann steht unter anderem auch ein Besuch des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung auf dem Programm des jährlichen Staatsoberhäupter-Treffens.

Die Staatsoberhäupter der Länder, in denen Deutsch gesprochen wird, treffen sich seit 2004 jedes Jahr an wechselnden Orten. Die Schweiz war zuletzt 2018 Gastgeberin. Diesmal ist Deutschland an der Reihe. Letztes Jahr war die Begegnung, die ebenfalls bereits in Potsdam über die Bühne hätte gehen sollen, wegen der Coronapandemie ausgefallen. (dpa/sat)