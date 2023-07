Jagdgesetz Zwei Tage nach Lockerung der Regeln: Erster Wolf steht auf der Abschussliste Zwei Tage nach der Lockerung des Jagdgesetzes hat der Kanton Wallis den ersten Wolf zum Abschuss freigegeben. Das Einzeltier hatte in der Region Goms sieben Nutztiere gerissen.

Im Kanton Wallis soll ein Wolf abgeschossen werden. Bild: Keystone

Per 1. Juli wurde das Schweizer Jagdgesetz angepasst. Dabei hat der Bundesrat die Voraussetzungen für eine Abschussbewilligung der an sich geschützten Wölfe gelockert. Das Gesetz erlaubt nun unter anderem den Abschuss eines Einzelwolfs, wenn das Tier innerhalb von vier Monaten mindestens sechs statt wie vorher zehn Schafe oder Ziegen getötet hat.

Genau diese Änderung wird nun einem Walliser Wolf in der Region Goms zum Verhängnis. Der kantonale Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport hat den Abschuss des Tieres zwischen den Gemeinden Fiesch und Oberwald angeordnet, wie der Kanton am Montag mitteilte. Der Wolf hatte sieben Nutztiere in einer geschützten Situation auf landwirtschaftlichen Nutzflächen gerissen. Die Abschussbewilligung ist nun 60 Tage lang gültig – solange sich Nutztiere im Abschussperimeter befinden und ein Schadenpotenzial besteht, wie es weiter heisst.

Zudem befinden sich zwei Rudel in den Regionen Laggin/Zwischbergen und Nanztal/Visperterminen nach mehreren Rissen quasi unter Beobachtung. Bei ihnen müssen die Behörden erst nachweisen, dass die Rudel in diesem Jahr Nachwuchs erhielten. Zudem muss bei der Regulierung eines Rudels erst der Bund grünes Licht geben.

Wölfe reissen weniger Nutztiere

Erst vergangene Woche teilte die Gruppe Wolf Schweiz (GFS) mit, dass der Wolf in den Kantonen Wallis und Graubünden bislang «massiv weniger» Ziegen und Schafe gerissen hatte als im Vorjahr – obwohl die Wolfspopulation weiter wächst. Gemäss GFS gab es im Wallis im ersten Halbjahr 55 Prozent weniger Risse, im Kanton Graubünden waren es gar 80 Prozent. Entsprechend gab es bislang auch keine Abschussbewilligungen. Aktuell leben rund 250 Wölfe und 26 Rudel in der Schweiz.

Die Naturschützer, die sich für das Zusammenleben zwischen Mensch und einheimischen Grossraubtieren einsetzen, führen den Rückgang auf den «besser ausgebauten» Herdenschutz zurück. Viele Alpen hätten in diesem Jahr erstmals Herdenschutzmassnahmen umgesetzt – etwa gesicherte Nachtweiden, Herdenschutzhunde oder wolfabweisende Zäune. (abi)

(Mit Material der dpa)