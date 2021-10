Die UN-Klimakonferenz 2021 COP26 wird ab Sonntag in Glasgow führende Politiker und Aktivisten aus der ganzen Welt empfangen. Gemeinsam wollen sie Lösungen zur Begrenzung des Klimawandels finden. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird am 10. November an den Diskussionen teilnehmen. Vor Beginn des Gipfels sprach sie mit Keystone-SDA über die Ziele und Ambitionen der Schweiz, aber auch über die Schwierigkeiten, einstimmige Entscheidungen zu treffen.