Internet Webseiten down: Städte Basel, St.Gallen und Zürich sind Opfer von Hackerangriffen Mit DDos-Attacken haben vermutlich Hackergruppen die Webseiten von mehreren Schweizer Städten lahmgelegt. Daten seien aber keine gestohlen worden.

Diese Webseite ist derzeit nicht erreichbar. Mehrere Städten wurden Opfern von DDos-Attacken. Screenshot

Nachdem in den letzten Tagen wiederholt die Internetseiten des Bundes angegriffen wurden, sind nun offenbar mehrere Städte in den Fokus von Cyberangriffen geraten. So teilen die Städte Basel, St.Gallen und Zürich mit, dass sie Opfer von DDos-Attacken wurden. Die Webseiten der Städte sind derzeit teilweise nicht erreichbar.

Dabei werden die Internetseiten mit gezielten Anfragen überlastet. «Zu den Motiven der Angreifer können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden», heisst es bei der Stadt St.Gallen. Daten würden bei einem solchen Angriff nicht abfliessen, schreibt Basel.

Wie lange die Einschränkungen dauern, sei derzeit noch unklar. (mg)