Internationale Studie Korruptionsindex: Schweiz fällt vom dritten auf den siebten Rang zurück Die Vetternwirtschaft sei in der Schweiz nach wie vor weit verbreitet, kritisiert die Lobbyorganisation Transparency International. Andere Länder wie Finnland oder Norwegen hätten sich dagegen verbessert.

Lobbyist im Bundeshaus: Die Schweiz müsse den Umgang mit Interessenskonflikten verbessern, so Transparency International. (Symbolbild) Keystone

Noch immer gehört die Schweiz zu den zehn am wenigsten von Korruption betroffenen Ländern der Welt. Verglichen mit Staaten wie Norwegen, Finnland oder Neuseeland hat sie aber an Boden verloren. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Corruption Perceptions Index (CPI), den die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International (TI) erstellt hat. Auf dieser Rangliste hat die Schweiz 2021 seit dem Vorjahr einen Punkt verloren und weist damit neu noch 84 von 100 möglichen Punkten auf. Dies teilte der Schweizer Ableger von TI am Dienstag mit.

Weil sich andere Staaten gehalten oder im Fall von Finnland und Norwegen verbessert haben, rutscht die Schweiz vom dritten Platz auf Rang sieben ab. «Bei der Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Sektor verpasst die Schweiz noch immer klar die möglichen Bestwerte und wird derzeit von anderen Ländern überholt», kritisiert Martin Hilti, Geschäftsführer von TI Schweiz, in der Medienmitteilung.

Transparency International fordert «rasch deutliche Verbesserungen»

«Wir sollten deshalb endlich die noch immer weit verbreitete Vetternwirtschaft unterbinden und den Umgang mit Interessenskonflikten verbessern», wird Hilti zitiert. Auch bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Transparenz des politischen Lobbyings muss die Schweiz laut dem TI-Geschäftsführer vorwärtsmachen: «In diesen Bereichen braucht es rasch deutliche Verbesserungen.»

Die von Staaten, internationalen Institutionen sowie Stiftungen und Konzernen finanzierte TI misst mit dem Index die «wahrgenommene Korruptionsanfälligkeit», also nicht die effektive Korruption. Sie stützt sich dabei auf eine Auswertung von Berichten verschiedener Organisationen. Den Staaten werden dabei Punkte vergeben, wobei das Maximum bei 100 Punkten liegt. Bewertet wird ausschliesslich die Korruption im öffentlichen Sektor, nicht jene in der Privatwirtschaft.