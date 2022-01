Internationale Gemeinschaft UNO-Abstimmungen der Schweiz: Parlament hat auch künftig nicht mehr zu sagen Der Bundesrat schafft mehr Transparenz beim Abstimmungsverhalten der Schweiz in der UNO. An der heutigen Entscheidfindung möchte er jedoch nicht rütteln: Er lehnt eine stärkere Mitsprache des Parlaments ab.

Ist die Kandidatur erfolgreich, wird die Schweiz schon bald am Tisch der mächtigsten Staaten der Welt sitzen. Keystone

Die Schweiz kandidiert für einen der zehn nichtständigen Sitze im UNO-Sicherheitsrat. Nun beginnt die Endphase: Im Juni finden die entsprechenden Wahlen für die Sitzungsperiode 2023 bis 2024 statt. Ist die Kandidatur erfolgreich, sässe die Schweiz am Tisch mit den fünf mächtigen Staaten China, Frankreich, Grossbritannien, Russland und den USA.

Ein Sitz im UNO-Sicherheitsrat bedeutet mehr Verantwortung und Aufmerksamkeit. In den Fokus rückt dabei auch das Abstimmungsverhalten der einzelnen Staaten. Gerade in diesem Bereich hat sich die Schweiz in der Vergangenheit schwer getan, verbindliche Entscheide zu fällen. Auch hapert es bisweilen an der Transparenz. Trotz dieser Kritik möchte der Bundesrat am heutigen System festhalten, wie er in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht deutlich macht. Diesen hatte der Nationalrat mittels Postulat bestellt.

Parlament hat nicht mehr zu sagen

Um dem wachsenden Informationsbedürfnis von Parlament und der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, wird das Aussendepartement (EDA) jedoch künftig das Abstimmungsverhalten der Schweiz bei der UNO auf seiner Webseite publizieren – und zwar zu allen Resolutionen in den politischen UNO-Hauptorganen, in denen die Schweiz Mitglied ist.

Keinen Handlungsbedarf ortet der Bundesrat dagegen beim Einbezug des Parlaments. Er werde auch künftig gestützt auf geltendes Recht und auf der Basis des Kriteriums der Wesentlichkeit entscheiden, in welchen Fällen das Parlament zu beteiligen ist, heisst es in der Mitteilung des EDA.

Die aussenpolitischen Kommissionen würden bereits heute bei der Ausrichtung der Schweizer UNO-Politik mitwirken. Eine Erweiterung der Konsultation des Parlaments auf alle Resolutionen und Entscheide erachtet der Bundesrat als nicht zweckmässig. Als Begründung führt er die hohe Zahl von rund 2000 Resolutionen und Entscheide ins Feld.

Nationalrat beisst auf Granit

Diese Erweiterung hatte die Aargauer Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller in einem Postulat gefordert. Sie monierte, im heutigen System existiere keine konsistente Position der Schweiz. Gerade im Hinblick auf die Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat sei es mehr als angebracht, Vertrauen und Transparenz zu schaffen.

Dem widerspricht nun der Bundesrat. Es sei sichergestellt, dass alle Entscheide auf multilateraler Ebene trotz unterschiedlicher Zuständigkeit kohärent seien, betont das EDA in der Mitteilung. Um eine einheitliche Position festzulegen, würden die Beschlüsse in einem Konsultationsprozess unter allen interessierten Stellen innerhalb der Bundesverwaltung abgeglichen.