Internationale Gemeinschaft SVP scheitert mit Angriff auf Kandidatur für UNO-Sicherheitsrat Die Schweiz soll im Juni Einsitz im UNO-Sicherheitsrat nehmen. Der SVP passt das gar nicht. Sie warnt vor «unkalkulierbaren» Risiken. Mit ihrem Manöver lief sie im Nationalrat jedoch auf.

Geht es nach dem Willen des Bundesrates, nimmt die Schweiz 2023 und 2024 Einsitz im UNO-Sicherheitsrat. (Archivbild) Keystone

Die Schweiz dürfte im Juni als eines von zehn nichtständigen Mitgliedern in den UNO-Sicherheitsrat gewählt werden. Neben der Schweiz und Malta gibt es keine anderen Bewerber. 2023 und 2024 würde die Schweiz dann Seite an Seite mit den fünf Vetomächten im Rat mitentscheiden. Das mächtige Gremium trägt die institutionelle Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens. Dazu verfügt der Sicherheitsrat über verschiedene Instrumente. So kann er Resolutionen aber auch Sanktionen beschliessen.

Der SVP passt das gar nicht. Sie versucht den Plan des Bundesrates in letzter Minute zu stoppen. Am Donnerstag debattierte der Nationalrat in einer ausserordentlichen Session über die Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat – obwohl «debattieren» etwas hochgegriffen ist. Die SVP hatte die ausserordentliche Session erzwungen hatte. Ihr Ziel ist es, dass der Bundesrat seine Kandidatur zurückzieht.

Mini-Debatte im Rat

Einen ersten Dämpfer erlitten hatte die Partei bereits im Vorfeld. Das Ratsbüro beschloss, der Debatte den kleinstmöglichen Platz einzuräumen. Die Folge: Statt einer ausführlichen Diskussion war am Mittwoch bloss eine Mini-Debatte angesetzt. Das bedeutete: Ausser einem SVP-Vertreter äusserte sich nur Aussenminister Ignazio Cassis. Redezeit für die Sprecherinnen und Sprecher anderer Parteien war gar erst nicht vorgesehen.

Das dürfte manchen Ratsmitgliedern nicht ungelegen kommen. Denn seit der russischen Invasion in der Ukraine hat die Frage eines Schweizer Sitzes im UNO-Sicherheitsrat an Brisanz gewonnen. Nicht zuletzt das zögerliche Lavieren des Bundesrates bei der Übernahme der Sanktionen sorgte bei vielen Parteien für Kopfschütteln. Auch international war der Reputationsschaden gross.

Trotzdem lief die SVP mit ihrem Manöver auf. Die grosse Kammer lehnte das Ansinnen mit 125 zu 56 Stimmen bei 8 Enthaltungen deutlich ab. Ein gewisses Unbehagen liess sich dennoch aus dem Ergebnis herauslesen. Vereinzelt gab es auch aus Teilen der Mitte-Fraktion Zustimmung. Die restlichen Parteien stimmten geschlossen.

Neutralität schützt Bevölkerung vor Kriegen

Inhaltlich gab die Kurzdebatte wenig her. Die SVP brachte keine neuen Argumente vor und bekräftigte im Rat einmal mehr ihre Haltung. Sie fordere den Bundesrat auf, das in «sorglosen Zeiten» vor vielen Jahren eingereichte Gesuch zurückzuziehen, erklärte Roger Köppel (ZH).

Eine Kandidatur würde die Neutralität weiter torpedieren und bedeute ein «unkalkulierbares Risiko» für die Schweiz. Für Köppel ist klar: Diese «Staatsmaxime» habe das Land durch die «Stürme der Geschichte» und «unzählige Kriege» geführt. Köppel legte den Begriff sehr rigide aus: «Neutralität ist die bedingungslose Gleichbehandlung aller Kriegsparteien.» Sich in kriegerischen Zeiten «Zurückhaltung aufzuerlegen», brauche Mut. Das widerspreche einer Schweizer Kandidatur. «Der Sicherheitsrat entscheidet über Krieg und Frieden.»

Die eigenen Werte verteidigen

Dem widersprach Bundespräsident Cassis. Das Gremium habe den Auftrag, im Namen aller UNO-Mitgliedsstaaten für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Der Aussenminister betonte, die Schweiz müsse bereits heute Stellung nehmen zu Entscheiden des Sicherheitsrates. Zwar bezeichnete auch er die Neutralität als «Schlüssel» der Schweizer Aussenpolitik. Die Lesart der SVP wies Cassis indes zurück: Neutral zu sein, bedeute, die eigenen Werte zu verteidigen.

Angesichts der Ereignisse in der Ukraine könne die Schweiz nicht gleichgültig sein. Cassis sprach von einer Zäsur und zog Parallelen zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Er ortete auch eine gewisse Verklärung, was das Abschreckungspotenzial der Schweiz betrifft. «Wir waren nie eine militärische Macht.» Am besten schütze sich unser Land durch das Völkerrecht. Es sei deshalb wichtig, dass sich die Schweiz in multilateralen Gremien engagiere.