Kita-Initiative Jetzt werden Unterschriften für bezahlbare Kinderbetreuung gesammelt «Eine Investition in die Zukunft»: Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz benötigt, soll auch einen bekommen. Das fordert die Kita-Initiative, die am Dienstag lanciert wurde.

Das Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung soll verbessert werden. Am Dienstag wurde eine entsprechende Initiative lanciert. (Symbolbild) Keystone

Jedes Kind in der Schweiz soll Anspruch auf einen Kita-Platz oder ein vergleichbares Betreuungsangebot haben. Die Volksinitiative «Für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle» – kurz Kita-Initiative – will einen entsprechenden Grundsatz in der Verfassung verankern. Damit soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert und die Gleichstellung gestärkt werden.

Am Dienstag wurde die Kita-Initiative von einem überparteilichen Komitee vor den Medien lanciert. Mit dabei in Bern waren Vertreterinnen und Vertreter der SP, der Grünen, der Grünliberalen und der Mitte. Auch der Gewerkschaftsbund unterstützt das Anliegen.

Bisherige Praxis: zu wenig, zu teuer

«Für viele Eltern ist es Wunsch und Notwendigkeit, Beruf und Familie vereinbaren zu können», sagte die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti. «Doch nicht überall besteht Zugang zu Betreuungsplätzen. Und oft sind diese zu teuer.» Für Nationalrat Roland Fischer (GLP/LU) muss die Schweiz bei der Kinderbetreuung einen internationalen Rückstand aufholen. «Ein Ausbau trägt zum Wohlstand der gesamten Schweiz bei», ist er überzeugt.

Der Glarner Mitte-Nationalrat Martin Landolt sieht im Ausbau auch die Chance, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. «Wir leisten es uns, auf unzählige Frauen zu verzichten, die gerne mehr arbeiten möchten», sagte er. Für Landolt ist klar: «Eine zeitgemässe Wirtschaftspolitik bekämpft den Fachkräftemangel über die Förderung des inländischen Potenzials, indem sie Fehlanreize eliminiert.» Ein Fehlanreiz besteht etwa darin, dass die Kita-Kosten oft so hoch sind, dass sie das zusätzliche Einkommen übersteigen, das durch Mehrarbeit erzielt würde.

Bei einem Ja sind Kantone in der Pflicht

Die neue Initiative will sicherstellen, dass die familienergänzende Betreuung für alle Familien in der Schweiz zugänglich und bezahlbar ist. Denn heute sind sowohl das Angebot wie auch die Kosten von Kitaplätzen und weiteren Angeboten der Kinderbetreuung stark vom Wohnort und den finanziellen Möglichkeiten abhängig. Zudem sollen die Arbeitsbedingungen der Betreuungsfachpersonen verbessert werden.

Dazu sollen die Kantone verpflichtet werden, für ein ausreichendes, bezahlbares, bedarfsgerechtes Angebot von guter Qualität zu sorgen. Wie dieses Angebot aussehen soll, steht ihnen frei. Sie können dafür Elternbeiträge verlangen. Diese dürfen aber nicht höher als zehn Prozent des Einkommens sein. Der Bund soll zwei Drittel der Kosten übernehmen. «Die Hauptfinanzierung liegt beim Bund, bei der Umsetzung sind die Kantone am Zug», fasste Min Li Marti zusammen. Für sie ist klar: «Eine Investition in die Kinderbetreuung ist eine Investition in die Zukunft.»

Kibesuisse ist zurückhaltend

Bereits bei der Ankündigung der Initiative an der SP-Delegiertenversammlung von Anfang Februar reagiert hat der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse). Er begrüsse «das mitenthaltende Grundanliegen, die familienergänzende Bildung und Betreuung zu stärken», schrieb er auf seiner Website.

Allerdings entspreche die konkrete Ausgestaltung der Initiative nicht der von Kibesuisse unterstützten und geforderten ganzheitlichen und nachhaltigen Weiterentwicklung der Branche. Der Verband freue sich aber auf die Gelegenheit, im politischen Prozess und in der öffentlichen Diskussion aktiv Verbesserungsvorschläge anzuregen.