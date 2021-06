In allen Kantonen SVP feiert Scheitern des Rahmenabkommens mit Höhenfeuern Das Ende des Rahmenabkommens bedeutet einen Sieg für die SVP. Einen Monat nach dem Abbruch der Verhandlungen feiert die Partei ihren Triumph im ganzen Land.

Die SVP will am Samstag in allen Kantonen Höhenfeuer entzünden. (Symbolbild) Keystone

Die Einladung könnte auch für eine 1.-August-Feier sein. Es gibt Reden, Grilladen und ein Höhenfeuer. Gemäss der SVP-Website finden am Samstagabend «in allen Kantonen» Feiern statt, an denen die Partei das Ende des Rahmenabkommens begiessen will. Es solle eine «stimmungsvolle und patriotische Feier» werden, schreibt beispielsweise die SVP Zürich in ihrer Einladung und kündigt «zahlreiche SVP-Politprominenz» an.

Die meisten SVP-Grössen dürften jedoch in Morschach im Kanton Schwyz anzutreffen sein. Neben Parteipräsident Marco Chiesa werden laut der Einladung auch Nationalrat Roger Köppel und SVP-Doyen Christoph Blocher vor Ort sein. Gegenüber der «Luzerner Zeitung» vom Samstag sprach Blocher vom Ende des Rahmenabkommens als freudiges Ereignis. «In unserer Geschichte zeigen Mahnfeuer aber auch: Wir stehen zusammen, um unsere Eigenständigkeit zu verteidigen.»

SVP fordert «Kontakte auf Augenhöhe»

Am 26. Mai hat der Bundesrat entschieden, die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU nicht weiterzuführen. Differenzen, unter anderem beim Lohnschutz und der Unionsbürgerrichtlinie, konnten nicht aus dem Weg geräumt werden. Damit stehen die Schweiz und die Europäische Union nach siebenjährigen Verhandlungen mit leeren Händen da. Ein Plan B soll jetzt eine Eskalation mit der EU verhindern und eine Übergangsphase im bilateralen Verhältnis ohne Rahmenabkommen möglich machen.

Die SVP hatte sich stets gegen das Abkommen gewehrt. Die Partei störte sich insbesondere an der dynamischen Übernahme von EU-Recht und daran, dass im Streitfall der EU-Gerichtshof das letzte Wort gehabt hätte. Kontakte zwischen der Schweiz und der EU sollen künftig auf Augenhöhe stattfinden, schrieb die Partei nach dem Verhandlungsabbruch. Die Schweiz solle sich nicht dazu verpflichten, das zukünftige EU-Recht automatisch zu übernehmen und sich der EU- oder der EWR-Gerichtsbarkeit zu unterstellen. (agl)