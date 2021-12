Impfung Swissmedic lässt Impfstoff von Pfizer für Kinder zu Das Schweizerische Heilmittelinstitut genehmigt die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech für 5- bis 11-Jährige. Bisher war die Impfung erst für über 12-Jährige zugelassen.

Neu können auch 5- bis 11-jährige Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden. (Symbolbild) Keystone

Ab sofort können in der Schweiz Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat am Freitag den Impfstoff des deutschen Herstellers Pfizer/Biontech für 5- bis 11-Jährige zugelassen. Das Gesuch sei «sorgfältig geprüft» worden, heisst es in einer Mitteilung. «Die klinischen Studienergebnisse zeigen, dass die Impfung in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist.»

Kindern wird die Impfung anders verabreicht als bei Erwachsenen. Im Abstand von drei Wochen erhalten sie zwei Dosen, die je ein Drittel der üblichen Menge beinhalten. Der Impfstoff für Kinder ist damit weniger hoch konzentriert. Zudem enthält er andere Puffersalze, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Weniger Nebenwirkungen als bei Erwachsenen

Wie bei Erwachsenen kann der Impfstoff für Kinder schwere Verläufe «praktisch vollständig verhindern», wie Swissmedic schreibt. Nebenwirkungen seien tendenziell noch seltener als bei Jugendlichen und Erwachsenen aufgetreten, heisst es weiter. Zu den Nebenwirkungen gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit und in seltenen Fällen Kopfweh, Gelenkschmerzen und Fieber. Nach der zweiten Dosis seien Nebenwirkungen etwas häufiger, jedoch dauerten sie nur kurz, wie Swissmedic mitteilt.

Der Entscheid von Swissmedic kommt nicht automatisch einer Empfehlung zum Impfen von Kindern gleich. Hierfür zuständig ist die Eidgenössische Kommission für Impffragen. Deren Präsident Christoph Berger erklärt gegenüber CH Media, es werde keinen «hohen Druck» geben. Sowohl die Krankheitslast als auch die Risiken einer Impfung seien bei Kindern klein.

Moderna-Gesuch ist noch hängig

Bei Pfizer/Biontech handelt es sich um den ersten Hersteller, der in der Schweiz die Zulassung für die Impfung von unter 12 Jahren erhalten hat. Noch hängig ist ein Gesuch des Herstellers Moderna, der seinen Impfstoff für Kinder ab 6 Jahren zugänglich machen will.

In der EU hat die zuständige Heilmittelbehörde den Impfstoff von Pfizer/Biontech bereits Ende November zugelassen. Schon vor der offiziellen Zulassung haben einige Eltern ihre Kinder in der Schweiz und in Deutschland impfen lassen, wie CH Media berichtete.