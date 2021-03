covid-19-Vakzin Schweiz kauft drei Millionen weitere Impfdosen von Pfizer/Biontech Die Schweiz hat sich weiteren Impfstoff gesichert: Drei Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech sollen die Impfkampagne stärken. Das twitterte Alain Berset.

Das Impfzentrum in Einsiedeln. Keystone

(mg) Während die Impfkampagne in den letzten Tagen etwas ins Stocken geraten ist, hat Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch nun erfreuliche Nachrichten verkündet. So habe sich der Bund drei Millionen weitere Impfdosen von Pfizer/Biontech gesichert, schreibt Berset auf Twitter. «1 Million Dosen stehen den Kantone bereits im April, Mai und Juni zur Verfügung», so Berset. Damit werde die Impfkampagne weiter gestärkt.

Gute Neuigkeiten: Wir haben von @pfizer @BioNTech_Group weitere 3 Millionen Impfdosen kaufen können. 1 Million Dosen stehen den Kantone bereits im April, Mai und Juni zur Verfügung. Damit stärkt die Schweiz ihre #Impfkampagne weiter. @BAG_OFSP_UFSP @BAG_INT #CoronaInfoCH — Alain Berset (@alain_berset) March 10, 2021

Erst am Dienstag hatten die Experten des Bundes ihr Versprechen bekräftigt, dass bis Ende Juni alle Schweizer und Schweizerinnen, die sich impfen wollen, sich auch impfen lassen können. Gleichzeitig beklagten sich aber mehrere Kantone, dass sie nicht genügend Impfstoff zur Verfügung hätten. Bislang hat die Schweiz 1,3 Millionen Dosen erhalten, 951'804 wurden verimpft, 332'585 Personen haben bereits beide Dosen erhalten.