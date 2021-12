Humanitäre Hilfe Schweiz unterstützt Madagaskar mit weiteren 900'000 Franken In Madagaskar sind wegen der Dürre Nahrungsmittel knapp. Die Schweiz hat daher ihre bereits gesprochene Hilfe von 1,5 Millionen um weitere 900'000 Franken aufgestockt.

Madagaskar leidet unter der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren. Mehr als eine Million Menschen benötigen dringend Nahrungsmittelhilfe. Keystone

Die Schweiz folge damit einem internationalen Hilfsappell der madagassischen Behörden und der UNO, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mitteilte. Mit dem Geld sollen die Aktivitäten des UNO-Welternährungsprogramms (WFP) unterstützt werden, «um die Folgen der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren sowie der durch die Coronapandemie ausgelösten Wirtschaftskrise abzufedern».

Derzeit benötigen gemäss EDA mehr als eine Million Menschen «dringend Nahrungsmittelhilfe». Fast die Hälfte der Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren seien chronisch unterernährt.

Madagaskar ist allerdings nicht das einzige Land, in dem die Lage besorgniserregend ist. Mindestens 80 weitere Länder seien von Ernährungsunsicherheit betroffen – vor allem in Afrika und Asien. Das WFP schlug daher Anfang Jahr Alarm. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des EDA verpflichtete sich daraufhin, der UNO-Organisation im Jahr 2021 einen Betrag von 100 Millionen Franken zur Verfügung zu stellen – so viel wie noch nie. (abi)