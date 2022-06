Humanitäre Hilfe Alt-Nationalrätin Regula Rytz ist neue Präsidentin von Helvetas Erst im Mai trat Regula Rytz als Nationalrätin der Grünen zurück. Nun wurde die 60-Jährige von den Vereinsmitgliedern zur neuen Präsidentin von Helvetas gewählt.

Alt-Nationalrätin Regula Rytz ist die neue Präsidentin von Helvetas. Keystone

Die Wahl fiel einstimmig aus: Regula Rytz, alt Nationalrätin und ehemalige Präsidentin der Grünen, ist die neue Präsidentin der Entwicklungsorganisation Helvetas. An der Generalversammlung in Zürich wurde die 60-Jährige zur Nachfolgerin von Therese Frösch gewählt, die altershalber zurücktritt. Das teilte Helvetas am Freitagabend mit.

Rytz will sich für Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels, für Armutsbekämpfung und faire Chancen einsetzen. Diese Themen hängen laut Rytz zusammen: «Klimaschutz bedeutet auch Armutsbekämpfung», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren. Die Historikerin Rytz engagiere sich seit Jahren für Gerechtigkeit, Umweltschutz, Bildung und Frauenrechte, heisst es weiter. «All diese Themen stehen auch im Fokus von Helvetas, das passt also optimal», so Rytz. (aka)