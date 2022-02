Hotellerie Knebelverträge: Kommission geht weiter als Bundesrat Hotels sollen in Zukunft günstigere Preise festlegen können als auf Buchungsplattformen wie Booking.com. Dabei geht die Rechtskommission des Nationalrats über die bundesrätliche Vorlage hinaus.

Schweizer Hoteliers sollen vor Knebelverträgen geschützt werden. Im Bild das Hotel Schweizerhof in Zürich. Keystone

Plattformen wie Booking.com bieten Unterkünfte oft günstiger an als auf den Internetseiten der Hotels. Die Buchungsportale können dies mit sogenannten Preisbindungsklauseln durchsetzen: Wenn ein Hotel seine Zimmer auch auf einer Plattform anbietet, darf es dort keine höheren Tarife verlangen als auf der eigenen Internetseite. Für Hoteliers gibt es kaum eine Alternative, denn angesichts ihrer Marktmacht führt an den grossen Portalen kein Weg vorbei.

Diesen Knebelverträgen will der Bundesrat einen Riegel schieben. Er hat im November beschlossen, die Preisbindungsklauseln in Verträgen zwischen Online-Buchungsplattformen und Beherbergungsbetrieben künftig zu verbieten. Das Verbot soll in einem neuen Artikel im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verankert werden.

Ein allgemeines Verbot von Preisparitätsklauseln

Die Rechtskommission des Nationalrats will nun sogar weitergehen als der Bundesrat. Mit 18 zu 6 Stimmen hat sie einem Antrag zugestimmt, wonach auch Verfügbarkeits- und Konditionenparitätsklauseln verboten werden sollen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.

Die Schweizer Hotellerie und die Konsumenten müssten davor geschützt werden, dass internationale Buchungsplattformen nach Belieben ihre Regeln diktieren könnten. Zudem seien ähnliche Verbote in den meisten Nachbarländer bereits gesetzlich verankert, was zu einem Standortnachteil für Schweizer Beherbergungsbetriebe führen würde, argumentierte die Kommission.

In der Gesamtabstimmung hat sich die Kommission mit 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Annahme der Änderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ausgesprochen. Als Nächstes befasst sich der Nationalrat in der Frühjahrssession mit dem Geschäft. (dpo)