«Horizon Europe» Schweiz darf Forschungslandschaft nicht mehr mitgestalten Die Schweiz ist künftig von der europäischen Planung der Forschungsinfrastrukturen ausgeschlossen. Grund ist die fehlende Assoziierung am EU-Rahmenprogramm «Horizon Europe».

Die Schweiz ist fester Bestandteil der Landschaft der europäischen Forschungsinfrastrukturen. Im Bild das Paul-Scherrer-Institut in Villigen. (Archivbild) Keystone

Ob Anlagen des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) im aargauischen Villigen, das Swiss Plasma Center (SPC) in Lausanne, das Schweizer Zentrum für wissenschaftliches Rechnen in Lugano oder die hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch: Die Schweiz ist aus der Landschaft der europäischen Forschungsinfrastrukturen nicht mehr wegzudenken. Zudem ist sie Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) – und vor allem ist die Schweiz auch Sitz des CERN in Genf.

Doch nun wird der Schweiz die fehlende Assoziierung am EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation «Horizon Europe» zum Verhängnis. Denn diese ist Voraussetzung, um beim European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) teilzunehmen. Die Schweiz wird daher künftig nicht mehr zu den ESFRI-Sitzungen und -aktivitäten eingeladen, teilte die Akademie der Naturwissenschaften (Scnat) am Mittwoch mit.

Forschende hoffen auf «pragmatische Lösungen»

Das ESFRI hilft Ländern, die Mitglied der EU oder an EU-Rahmenprogrammen assoziiert sind, europäische Forschungsinfrastrukturen zu gründen und weiterzuentwickeln. Die Schweiz verliere damit einen wichtigen Hebel, um die europäische Forschungslandschaft mitzugestalten, insbesondere im Bereich «Grosse Infrastrukturen», wird Hans Rudolf Ott in der Mitteilung zitiert. Er ist Vorsitzender des Gremiums «Round Table on Swiss Representation in International Organisations and Research Infrastructures» (Rotiori) vom Scnat.

Sollte sich der Status der Schweiz in Bezug auf Horizon Europe nicht ändern, so sei sie vom Monitoring der Roadmap 2021 genauso ausgeschlossen wie voraussichtlich auch von der Mitgestaltung der Roadmap 2025. Rotiori erwartet daher nun «pragmatische Lösungen im Interesse der europäischen Forschungslandschaft», wie es weiter heisst. (abi)