Energiekrise Hohe Energiepreise: Untätiger Bundesrat stösst Verbänden sauer auf Trotz steigender Energiepreise sieht der Bundesrat von Hilfsmassnahmen für Private oder Firmen ab. Beim Konsumentenschutz und Gewerbeverband stösst das auf wenig Verständnis.

Banger Blick auf den Stromzähler: Privathaushalten und Firmen dürften nächstes Jahr gesalzene Stromrechnungen ins Haus flattern. (Symbolbild) eystone

Nach der russischen Invasion in der Ukraine sind die Energiepreise europaweit in die Höhe geschnellt und werden auch nächstes Jahr Haushalte und Unternehmen stark belasten. So rechnet die Elektrizitätskommission (Elcom) mit einem mittleren Anstieg des Strompreises von 27 Prozent.

Trotz dieser happigen Teuerung sieht der Bundesrat vorerst davon ab, Massnahmen zu ergreifen, wie er am Mittwoch entschied. Auf dem Tisch lagen 13 Vorschläge, die eine departementsübergreifende Expertengruppe ausgearbeitet hat. Der Bundesrat verwarf sie allesamt. Dies, weil sie mit «starken Eingriffen, potenziellen Vollzugsproblemen und unerwünschten Nebenwirkungen» verbunden wären, so die Begründung der Landesregierung. Seiner Ansicht nach rechtfertigen weder die Wirtschaftslage noch die Inflation derzeit eine Intervention.

Um welche 13 Massnahmen es sich genau handelt, wollte das zuständige Wirtschaftsdepartement (WBF) auf Anfrage von CH Media nicht preisgeben. Verwiesen wurde auf die Mitteilung. Dort ist lediglich eine erwähnt: Die Rückkehr von Unternehmen vom freien Strommarkt in die Grundversorgung. Dies hatte zuvor der Gewerbeverband (SGV) gefordert. Entsprechend kritisiert der Verband in einer Mitteilung die ablehnende Haltung des Bundesrates.

Strommarkt mit wenigen Anbietern

Der SGV moniert, dass der freie Strommarkt in Wahrheit nicht frei sei. «Faktisch können Stromverbraucher in diesem oligopolistischen Markt ihren Anbieter nicht frei wählen.» Sprich: es gäbe nur wenige Anbieter und neue Anbieter hätten kaum Zugang zum Markt. Damit greift der Gewerbeverband einen altbekannten Kritikpunkt auf.

Missbrauch wollte der SGV bei einer allfälligen Rückkehr in die Grundversorgung vorbeugen, indem gewisse Hürden gesetzt werden: So sollten die Firmen eine Vorlauffrist von einem Jahr einhalten. Zudem müssten sie nach einem Wechsel mindestens drei Jahre in der Grundversorgung bleiben, oder eine Strafe von maximal zehn Prozent auf dem Energieteil bezahlen.

Bundesrat versucht «Probleme auszusitzen»

Irritiert über die ausbleibende Hilfe des Bundes zeigt sich auch die Stiftung für Konsumentenschutz. Zwar liste das WBF die geprüften Massnahmen nicht auf, doch der Entscheid des Bundesrates sei dennoch «ein Affront für die Konsumentinnen und Konsumenten», schreibt Marius Wiher, Leiter Nachhaltigkeit und Energie, auf Anfrage. Die Landesregierung sende damit ein verheerendes Signal aus: «Der Bundesrat möchte lieber die Stromfirmen mit Milliarden unterstützen als die allgemeine Bevölkerung entlasten.»

Der Konsumentenschutz betont, dass die steigenden Preise die Haushalte kurzfristig noch nicht träfen, da die Stromtarife und Krankenkassenprämien erst ab 2023 fällig sind. «Der Bundesrat versucht also die Probleme auszusitzen», kritisiert die Stiftung. Doch das werde nicht gelingen, ist Marius Wiher überzeugt.

Denn die Konsumenten würden einfach zeitverzögert einen hohen Preis bezahlen müssen. Betroffen seien insbesondere Menschen mit knappem Budget und jener Teil des Mittelstandes, der von keinen Prämienverbilligungen bei der Krankenversicherung profitiert. Doch auch die Wirtschaft als Ganzes wird laut Wiher leiden, da die Kaufkraft abnehmen wird.

Bund soll Strom-Basistarif einführen

Der Konsumentenschutz erneuert deshalb seine bekannten Forderungen. Er verlangt etwa vom Bundesrat, einen Strom-Basistarif zu installieren. So soll jede Person jährlich bis 500 Kilowattstunden Strom beziehen können mit einem Preis, der sich an den Gestehungskosten der Schweizer Stromproduktion orientiert,

Dieser Basistarif ist aus Sicht des Konsumentenschutzes notwendig, «weil die einfachen Haushalte zwar über Jahre mehr bezahlt haben als auf dem Markt, nun aber doch nicht von exorbitanten Preissteigerungen geschützt sind.»

Ob sich der Bundesrat in naher Zukunft erneut mit diesen Forderungen befassen wird, ist fraglich. Das WBF soll der Landesregierung weitere Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wenn eine «schwere Rezession» droht. Allerdings geht die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes derzeit davon aus, dass dies der Schweiz erspart bleibt.