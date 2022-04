Höchste Schweizerin besucht Ukraine Am Mittwoch reist Nationalratspräsidentin Irène Kälin nach Kiew, Bucha und Irpin Eine Delegation des Schweizer Parlaments wird am Mittwoch in der Ukraine zu einem offiziellen Besuch eintreffen. Dabei soll die höchste Schweizerin auch vor dem ukrainischen Parlament sprechen.

Nationalratspräsidentin Irène Kälin reist mit Parlamentskollegen am Mittwoch in die Ukraine. Keystone

Jetzt ist klar, wann Nationalratspräsidentin Irène Kälin in die Ukraine reisen wird. Bereits am morgigen Mittwoch wird die Nationalratspräsidentin mit einer dreiköpfigen parlamentarischen Delegation nach Bucha, Irpin und Kiew reisen. Dies teilen die Parlamentsdienste am Dienstag mit. «Sie bringen auf diese Weise die Solidarität der Schweiz mit der ukrainischen Bevölkerung sowie die Unterstützung für Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk und die ukrainischen Amtskolleginnen und -kollegen zum Ausdruck», heisst es in der Mitteilung.

Neben der aktuell formal höchsten Schweizerin sind bei der Reise auch Roger Nordmann (SP, VD), Nik Gugger (EVP, ZH) und Yves Nidegger (SVP, GE) sowie der Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, dabei. Es sei vorgesehen, dass sich die Schweizer Parlamentspräsidentin vor dem ukrainischen Parlament äussern wird. Nachher sollen «voraussichtlich» auch die von den russischen Besatzern inzwischen wieder befreiten Städte Bucha und Irpin besucht werden. In einem Interview mit SRF äusserte sich die grüne Nationalratspräsidentin Irène Kälin zu ihrem Ukraine-Besuch. Es sei ihr wichtig, Solidarität zu zeigen, begründete Kälin ihre Zusage. (mg/wap)