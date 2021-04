Historische Aufarbeitung Zeichen des Rassismus im öffentlichen Raum: Stadt Zürich handelt Im öffentlichen Raum sind koloniale und rassistische Zeichen vielerorts noch sichtbar. Der Zürcher Stadtrat möchte sie nun unter die Lupe nehmen – und wo nötig entfernen.

Im Fokus steht vor allem das Niederdorf, wo es noch viele rassistische Zeichen gibt. Keystone

(rwa) Für die Stadtzürcher Regierung ist klar: Rassismus darf nicht toleriert werden. Rassistischen Zeitzeichen im öffentlichen Raum sollen entfernt, aufgearbeitet oder kontextualisiert werden. Das hat sie am Donnerstag beschlossen. Damit folgt sie Empfehlungen einer Projektgruppe. Auslöser waren zahlreiche Schreiben aus der Bevölkerung.

Vor allem im Niederdorf gebe es Inschriften von Hausnamen und Wandbilder, die einen Bezug zu Kolonialismus und Anti-Schwarzen-Rassismus hätten und Teil der Stadtgeschichte seien, heisst es in einer Mitteilung. Drei rassistische Bezeichnungen an städtischen Liegenschaften möchte der Stadtrat noch dieses Jahr entfernen. Nicht immer sollen die Zeichen jedoch entfernt werden. Der Stadtrat will den Umgang im Einzelfall sorgfältig prüfen.

Wenig Einfluss hat er bei Objekten und Liegenschaften in privatem Besitz, weil es für diesen Fall keine Rechtsgrundlagen gibt. Die Stadt will aber aktiv auf private Hauseigentümer zu gehen, um sie für das Thema zu sensibilisieren und im Sinne des öffentlichen Interesses mit dem städtischen Vorgehen gleichzuziehen.