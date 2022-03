Hilfsaktion Ukrainische Flüchtlinge beherbergen: Rund 4000 Menschen melden sich Die Kampagnenorganisation Campax hat einen Aufruf gestartet, Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. Bislang haben sich rund 4000 Personen gemeldet.

Über 4000 Personen erklären sich bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. (Symbolbild) Keystone

Der Krieg in der Ukraine bewegt offenbar das Mitgefühl der Menschen hierzulande. Am Montag hat die die Kampagnenorganisation Campax Privatpersonen dazu aufgerufen, Flüchtende aus dem ukrainischen Kriegsgebiet bei sich zuhause aufzunehmen. Diesem Aufruf sind einen Tag später bereits 4322 Personen gefolgt, wie Campax am Dienstag mitteilt.

Damit stünden 10’275 Betten zur Verfügung. «Das sind überwältigende Zahlen, die zeigen, wie mitfühlend die Bevölkerung in unserem Land ist», lässt sich Campax-Geschäftsführer Andi Freimüller zitieren. Er könne sich vorstellen, dass die Zahl sogar bis 50’000 steigt, sobald mehr Menschen in der Schweiz einträfen. (dpo)