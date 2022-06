Heirat Ehe für alle: Die christkatholische Kirche gibt homosexuellen Paaren ihren Segen Ab dem 1. Juli können sich auch gleichgeschlechtliche Paare in der christkatholischen Kirche trauen lassen – im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche, welche die Ehe für alle ablehnt.

Ab dem 1. Juli können sich homosexuelle Paare in der christkatholischen Kirche trauen lassen. (Symbolbild) Keystone

«In der christkatholischen Kirche der Schweiz wird die Ehe zivilrechtlich verheirateter Paare unabhängig vom Geschlecht nach dem gleichen Ritus eingesegnet und in gleicher Weise in die Eheregister eingetragen.» Diesem Antrag hat die Nationalsynode zugestimmt, wie die christkatholische Kirche am Samstag mitteilte. Die Regelung tritt gleichzeitig mit der zivilrechtlichen Öffnung der Ehe für alle in der Schweiz am 1. Juli 2022 in Kraft.

Gleichzeitig genehmigte die Synode den neuen Eheritus. Zuvor hatte die Synode der Aussage zugestimmt, jede Segnung einer zivilrechtlich geschlossenen Ehe zwischen zwei Erwachsenen – egal welchen Geschlechts – sei in gleicher Weise sakramental.

Auslöser für die Diskussion war die christkatholische Jugend

Zwar konnten sich gleichgeschlechtliche Paare in der christkatholischen Kirche seit 2007 segnen lassen. Doch eine Trauung mit Eheritus war bisher nicht möglich. Das sei in den letzten Jahren zunehmend als unbefriedigend empfunden worden, schreibt die Kirche weiter. «Der jetzige Beschluss schliesst einen intensiven Diskussionsprozess ab, der auf Initiative der christkatholischen Jugend 2018 begonnen wurde.»

Neben Geistlichen und Laien in der Schweizer Kirche hat auch die Internationale Bischofskonferenz Stellung genommen und die Schweizer Lösung gebilligt. Die christkatholische Kirche der Schweiz hat vor 150 Jahren die Unabhängigkeit von der römisch-katholischen Kirche erlangt. Im Unterschied zur päpstlichen Kirche ist die christkatholische Kirche nicht hierarchisch, sondern bischöflich-synodal organisiert. (aka)