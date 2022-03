Grundversorgung Ständerat: Wirtschaftskommission will Post Hypothekargeschäft nicht erlauben Die Wirtschaftskommission des Ständerates stellt sich gegen einen Einstieg der Postfinance in das Kredit- und Hypothekargeschäft. Dies schaffe nur neue Probleme, befand die Mehrheit.

Die Postfinance soll auch in Zukunft keine Kredit- und Hypothekengeschäfte tätigen dürfen. (Symbolbild) Keystone

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK) beantragt der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF), nicht auf die Anpassung des Postorganisationsgesetzes einzutreten. Mit diesem würde das Kredit- und Hypothekarvergabeverbot der Postfinance aufgehoben. Der Entscheid der WAK fiel mit zehn zu null Stimmen bei drei Enthaltungen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. In den Augen der Kommissionsmehrheit biete der vorliegende Entwurf keine Lösungsansätze für die Weiterentwicklung der Post. «Vielmehr würde ein Eintritt der Postfinance auf den Kredit- und Hypothekarmarkt neue Probleme schaffen», so die Mitteilung. (wap)