Grossraubtiere Bergkantone fordern Sofortmassnahmen gegen Wölfe für kommenden Alpsommer Die Gebirgskantone fordern Sofortmassnahmen, um Nutztiere auf Alpen im kommenden Sommer besser schützen zu können. Die neue, überraschende Einigkeit im Parlament beim Wolfsschutz kommt ihnen zu spät.

Da die Revision des Jagdgesetzes wohl erst 2023 im Parlament behandelt wird, fordern Gebirgskantone für diesen Alpsommer Sofortmassnahmen gegen Wölfe. Keystone

Eben erst haben sich die vorberatenden Kommissionen des Parlaments darauf geeinigt, trotz dem Volks-Nein im September 2020 bereits wieder einen neuen Anlauf zu nehmen, um das Eidgenössische Jagdgesetz zu lockern. Dabei soll diesmal die «Flexibilisierung im Umgang mit dem Wolf» im Zentrum stehen. Nebst dem forschen Tempo hat beim Entscheid von Anfang Jahr vorab dessen breite Abstützung überrascht: Bauern- und Alpverbänden begrüssten den Kompromiss ebenso wie Umweltorganisationen.

Doch nun preschen die Gebirgskanton am Donnerstag vor und fordern in einer Mitteilung bereits für den kommenden Alpsommer Massnahmen. Namentlich sollen die Zumutbarkeitskriterien bezüglich des Herdenschutzes angepasst respektive vereinheitlicht werden. Dabei legen die Kantone fest, wie hoch der Betrag pro Tier maximal als zumutbar erachtet wird, der in den Herdenschutz einer Alp investiert werden muss.

Zudem fordern die Gebirgskantone, dass Abschussbewilligungen rascher erteilt respektive dass die administrativen Hürden dafür «markant vereinfacht» werden respektive zusätzliches Personal dafür bereitgestellt wird. «Der Alpsommer ist kurz», schreibt die Regierungskonferenz dazu. «Dies bedingt eine rasche Erteilung von Bewilligungen.» (sat)

Update folgt ...