Grenzwachtkorps Finanzaufseher kritisieren: Basel und Genf sollen Personenkontrolle an ihren Flughäfen selber berappen Der Bund bezahlt jährlich etwa 25 Millionen Franken für die Kontrollen des Grenzwachkorps an den Flughäfen Basel und Genf. Dies kritisiert die Finanzkontrolle. Das Problem ist beim Bund indes nicht neu. Nur ist bislang nichts geschehen.

Für die Personenkontrollen an den Flughäfen in Genf und Basel sollen die Kantone selber die Kosten übernehmen. (Symbolbild) Keystone

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat die Zusammenarbeit zwischen der Zollverwaltung EZV, die in der Zwischenzeit im neuen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) aufgegangen ist, und den Kantonen unter die Lupe genommen. In einem am Montag veröffentlichten Bericht kritisiert nun die EFK, dass das Grenzwachtkorps Personenkontrollen an den internationalen Flughäfen in Genf und Basel durchgeführt hat, ohne den Bund dafür finanziell zu entschädigen.

Die EFK schätzt die jährlichen Aufwendungen des Grenzwachtkorps für Genf auf 17 bis 22 Millionen Franken und für Basel auf rund 5 Millionen Franken. Für diese Kostenübernahme des Bundes gibt es aus Sicht der Finanzkontrolleure «keinen nachvollziehbaren Grund beziehungsweise keine Legitimation».

Kritik der Finanzkontrolleure ist nicht neu

Die EFK stützt sich in ihrem Urteil auf das Ausländer- und Integrationsgesetz. Gemäss diesem, fallen Personenkontrollen in die Hoheit der Kantone. «Aus Sicht der EFK spricht dies für eine Weiterbelastung der Kosten an die Kantone», schlussfolgern die Kontrolleure. Als Beispiel führt sie den Kanton Zürich auf, wo die Kantonspolizei die Kontrollen am Flughafen durchführe.

Die Kritik der EFK ist nicht neu. Laut dem Bericht hat das Eidgenössische Finanzdepartement EFD bereits 2012 die Zollverwaltung angewiesen, die Kostenfrage der Flughäfen Genf und Basel aufzunehmen, wenn es mit den Kantonen zu neuen Vereinbarungsverhandlungen kommt. Doch in der 2013 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der EZV und dem Kanton Genf sei die Kostenverrechnung der Leistungen schliesslich nicht angetastet worden.

Auch der Bundesrat hat sich bereits mit der Angelegenheit befasst, wie eine Stellungnahme der Landesregierung auf eine Interpellation der Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz von Februar 2020 zeigt. Mitte 2018 beauftragte die Landesregierung demnach die EZV zu prüfen, mit welchen technologischen und organisatorischen Mitteln die Grenzkontrolle sichergestellt werden könne und inwieweit speziell ausgebildetes Personal an den Flughäfen eingesetzt werden soll.

Das Finanzdepartement zeigt sich indes mit der Empfehlung der EFK einverstanden. In einer Stellungnahme, welche dem Bericht beigelegt ist, schreibt das EFD: «Es werden Gespräche mit den Genfer und Basler Regierungen zu deren Umsetzung aufgenommen.»

Schoss die EZV übers Ziel hinaus?

In ihrem Bericht geht die EFK auf einen weiteren Kritikpunkt ein, mit dem sich die Zollverwaltung seit einigen Jahren konfrontiert sieht. Vereinzelt musste sich das EZV von Kantonen den Vorwurf gefallen lassen, es entferne sich von seiner Kernaufgabe. Im Sommer 2017 hatten Grenzwächter etwa für Schlagzeilen gesorgt, weil sie am Basler Bahnhof SBB obdachlose Alkoholiker kontrolliert und zurechtgewiesen hatten.

Zwar konnte die EFK den Vorwurf, dass einzelne Kantone bewusst Sicherheitsaufgaben an die EZV auslagern, nicht bestätigen. Die Prüfung habe aber gewisse Tendenzen aufgezeigt, wonach die Zollverwaltung in einigen Kantonen «spürbar über ihre Kernaufgaben hinaus tätig ist».

Deshalb empfehlen die Finanzkontrolleure, dass die EZV in den sogenannten Verwaltungsvereinbarungen mit den Kantonen festhalten soll, dass delegierte Aufgaben nur im Zusammenhang mit einer zollrechtlichen Aufgabe übernommen werden sollen.