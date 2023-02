Gleichstellung «Damit es endlich vorwärts geht»: Kollektive und Gewerkschaften mobilisieren für Frauenstreik Über eine halbe Million Menschen zogen am Frauenstreik vor vier Jahren durch die Schweizer Strassen. Nun rufen Gewerkschaften und Frauenkollektive für den 14. Juni erneut zur Massenkundgebung auf. Sie kritisieren den Stillstand in Gleichstellungsfragen.

Nach der Niederlage an der Urne im vergangenen Herbst riefen die SP Frauen bereits zum Frauenstreik am kommenden 14. Juni auf. HO/SP Frauen

Am 14. Februar steht traditionell die Liebe im Zentrum. Und kommerziell dreht sich am Valentinstag ohnehin erst recht alles um die Frauen. Doch dieses Jahr wollen die Gewerkschaften ein Stück dieser Aufmerksamkeit für politische Frauenanliegen über den Tag der Liebe hinausretten. Zumindest haben sie dies am Dienstag vor den Medien in Bern bekräftigt und sich formal den Organisatorinnen des Frauenstreiks 2023 angeschlossen.

«Frauen haben tiefere Löhne und Renten, übernehmen mehr unbezahlte Arbeit und sind weiterhin mit Diskriminierungen konfrontiert», schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in einer Mitteilung. «Damit es endlich vorwärts geht» werde der SGB auch den diesjährigen Frauenstreik unterstützen. «Der Kampf für echte Gleichstellung ist eine Schlüsselaufgabe der Gewerkschaften.»

«Grösste Ungleichheiten haben Ursprung am Arbeitsplatz»

Die Gewerkschaften wollen bei dem feministischen Streik am 14. Juni ihren Fokus wie bereits vor vier Jahren auf die Arbeitswelt legen. «Denn die grössten Ungleichheiten haben ihren Ursprung am Arbeitsplatz», schreibt der SGB. Und auch dessen Forderungen sind bereits klar: «Aufwertung von Branchen mit weiblicher Mehrheit, neue Gesamtarbeitsverträge und Bekämpfung von Belästigung und Diskriminierung.» Denn statt vorwärts gehe es laut Unia-Präsidentin Vania Alleva «neuerdings sogar wieder rückwärts», wie sie in der Mitteilung kritisiert. Und dies bei den Löhnen, bei den Renten aber auch bei der Verteilung der Betreuungsarbeit.

Die Vorbereitungsarbeiten für einen neuen nationalen Frauenstreik laufen seit längerem. Wie die Koordinationsstelle der Frauenkollektive in der Deutschschweiz vor Monatsfrist, ist seit dem grossen Frauenstreik 2019 zwar «einiges» ins Rollen gekommen. Als Beispiele erwähnt wird der bei den letzten Eidgenössischen Wahlen gestiegene Frauenanteil im National- und Ständerat. Oder die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs.

In einer Sitzungspause schauten 2019 auch Vertreterinnen von Bundesrat und Parlament auf dem Bundesplatz bei den Demonstrierenden vorbei. Keystone

Doch: «Anderes bleibt blockiert oder wurde sogar schlimmer», kritisieren die Macherinnen des Frauenstreiks 2023. Mit der im Herbst beschlossenen AHV- und BVG-Reform «sollen wir noch mehr arbeiten für noch weniger Geld». Zudem würden Frauen «enorme Repression» bei Aktionen in den Strassen erfahren weil sie «stören». Dagegen wollten sie sich erneut wehren: «Am 14. Juni 2023 streiken wir wieder», heisst es kämpferisch.

Frauenstreik mit Ankündigung

Der Ruf nach einem neuerlichen Frauenstreik ist nicht ganz neu. Bereits im vergangenen Herbst, nach dem Knappen Ja des Stimmvolks zur Reform der Altersvorsorge (AHV) und zweiten Säule (BVG) durch das Schweizer Stimmvolk, erklärte beispielsweise die Berner Nationalrätin Tamara Funiciello: «Verwandeln wir unsere Wut in Schlagkraft.» Und die SP-Frauen-Präsidentin kündigte an: «Wir wollen, dass am 14. Juni 2023 alles stillsteht. Heute beginnen wir mit den Vorbereitungen.»

Zuletzt waren die Frauenstreiks in den vergangenen Jahren coronabedingt ausgefallen respektive sind ins Internet verschoben worden oder konnten nur auf Sparflamme stattfinden wie beispielsweise im vergangenen Jahr.

Am 14. Juni 1991 fand der Frauenstreik in der Schweiz zum ersten Mal statt. Das war zehn Jahre nach der Abstimmung vom 14. Juni 1981, als sich das Schweizer Stimmvolk für die Verankerung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verfassung aussprach. Diese, wie auch die grosse Frauendemonstration vor bald vier Jahren, gelten hierzulande als grösste Kundgebungen der jüngeren Zeit. Nur am Landesstreik 1918 gingen mehr Menschen in der Schweiz auf die Strassen.