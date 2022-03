Gewerkschafts-Initiative Thomas Jordan warnt vor Schwächung der Nationalbank Die Nationalbank müsse nicht primär Gewinne ausschütten, sondern die Preisstabilität garantieren: In der «Samstagsrundschau» von SRF warnte SNB-Chef Thomas Jordan vor Begehrlichkeiten.

SNB-Präsident Thomas Jordan verteidigte im Radio die Ausschüttungspraxis der Nationalbank. Keystone

Die aktuelle hohe Inflation im Ausland zeige die Bedeutung der Nationalbank für die Preisstabilität in der Schweiz, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan in der Samstagsrundschau von SRF. Es sei deshalb wichtig, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der SNB nicht von der Politik untergraben werde. Jordan äusserte sich damit zur Forderung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) , die Nationalbankgewinne aus Negativzinsen zur Finanzierung der AHV anzapfen wollen.

SGB-Chef Pierre-Yves Maillard hatte in diesem Zusammenhang kritisiert, dass die SNB einen Teil der Gewinne nicht direkt ausschüttet, sondern auf einem Ausschüttungsreservekonto zwischenlagert. Diese Glättung der Ausschüttungen sei angesichts der hohen Volatilität der Gewinne notwendig, sagte Jordan in der Samstagsrundschau. Mit einer Änderung dieses Mechanismus könne eine Situation herbeigeführt werden, in der die Nationalbank keine Geldpolitik mehr machen könne. «Der Sinn der SNB ist nicht Gewinne auszuschütten, das Ziel ist Preisstabilität», sagte Jordan.

Für die nähere Zukunft zeigte sich Jordan optimistisch. Dank des starken Frankens werde die Inflation in der Schweiz weiterhin abgeschwächt. Er gehe davon aus, dass die Teuerung wieder auf rund ein Prozent zurückgehen werde. (wap)