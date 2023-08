Gewalt in der Erziehung Der Bundesrat will die Ohrfeige verbieten – macht das aber eher zähneknirschend Eine Ohrfeige oder ein Klaps auf den Hintern in der Erziehung sind zwar heute schon geächtet, aber nicht in jedem Fall verbunden mit rechtlichen Konsequenzen. Nun soll die gewaltfreie Erziehung im Recht verankert werden.

Wer sein Kind ohrfeigt, muss künftig endgültig mit Konsequenzen rechnen. Symbolbild: Keystone

Die Ohrfeige für aufmüpfige Kinder ist nun hoffentlich endgültig Geschichte. Der Bundesrat will, dass die gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch verankert wird. Er hat an seiner Sitzung vom Mittwoch eine Vernehmlassung über eine entsprechende Änderung im Zivilgesetzbuch eröffnet. Neu soll im Gesetzestext stehen: «Insbesondere haben sie (die Eltern) das Kind ohne Anwendung von körperlichen Bestrafungen und anderen Formen entwürdigender Gewalt zu erziehen.»

Der Bundesrat macht das gegen seinen Willen. Der Auftrag kommt aus dem Parlament. Die Landesregierung hatte sich wiederholt auf den Standpunkt gestellt, dass eine gesetzliche Regelung unnötig sei. Schon heute sei Gewalt in der Erziehung nicht erlaubt. Und eine solche Regelung könnte «auch Angst vor staatlichem Interventionismus schüren», schrieb der Bundesrat in der ablehnenden Antwort auf den Vorstoss von Christine Bulliard-Marbach (Mitte/FR), der dann trotzdem vom Parlament angenommen wurde.

Eine eigentliche Verbotsnorm will der Bundesrat aber auch weiterhin nicht. «Es geht um Sensibilisierung und Unterstützung, nicht um Sanktionierung und Kriminalisierung der Eltern, immer mit Fokus auf die Verbesserung der Situation des Kindes», heisst es im Bericht zur vorgeschlagenen Massnahme. Der neue Satz habe einen «Leitbildcharakter». Und weiter: «Die Bestimmung schreibt keine Erziehungsmethode vor, die Eltern sollen bei der Erziehung ihrer Kinder nach wie vor autonom bleiben.»

Kantone müssen Anlaufstellen ausbauen

Die Neuregelung diene auch dazu, dass «die gesetzliche Verankerung der gewaltfreien Erziehung die Rechtslage klar zum Ausdruck bringt». Das auch darum, da es rechtlich in der Praxis zuweilen durchaus umstritten war, ob eine Ohrfeige oder ein Klaps auf den Hintern tatsächlich schon für strafrechtliche Konsequenzen reichen.

Als Zusatz will der Bundesrat im neuen Gesetz die Prävention stärken. Er delegiert das aber an die Kantone, diese sollen dafür sorgen, «dass sich die Eltern und das Kind bei Schwierigkeiten in der Erziehung gemeinsam oder einzeln an Beratungsstellen wenden können». Die niederschwelligen Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern und Kinder sollen «ausgebaut beziehungsweise der Zugang dazu verbessert werden».

Jetzt dürfen unter anderem die Kantone zum Entwurf Stellung nehmen. Für ihre eher lockere Rechtspraxis wurde die Schweiz bereits mehrfach von der UNO gerügt.