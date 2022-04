Gewalt im Alter Zahl der Gewaltfälle nimmt stark zu – vor allem Frauen über 80 Jahre betroffen Mehr Arbeit für die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter (UBA): Sie vermittelte im vergangenen Jahr in 382 Konfliktsituationen und bearbeitete 99 Gewaltfälle.

Überforderte Angehörige: Ältere Menschen sind häufiger von Gewalt betroffen. Die Dunkelziffer ist hoch. (Symbolbild) Keystone

Die UBA stellte 2021 eine «markante Zunahme» von Gewaltfällen gegenüber dem Vorjahr fest. Konkret stieg die Anzahl vermuteter Misshandlungs- respektive Missbrauchsfälle um 23 Prozent an, wie die Beschwerdestelle am Freitag mitteilte. Sie führt dies auch auf die gelockerten Coronamassnahmen zurück. Dadurch werde es für Betroffene, Angehörige oder beobachtende Drittpersonen wieder vermehrt möglich, Meldung zu erstatten. Allerdings vermutet sie eine hohe Dunkelziffer. Denn über 300'000 Personen seien in der Schweiz jährlich betroffen.

In 53 von den 99 Gewaltfällen waren ältere Menschen von Misshandlung und Missbrauch betroffen – vor allem Frauen über 80 Jahre. Dabei ging es mehrheitlich um psychische Misshandlungen wie Demütigung, Drohung, Liebesentzug oder tagelanges Schweigen. Allerdings geschehe die Misshandlung nicht immer absichtlich, wie es weiter heisst. Sie könne auch mit guten Absichten geschehen – etwa durch Überfürsorge. Aufhorchen lasse die Zahl von 46 Vernachlässigungen.

Angehörige sind in der Betreuung überfordert

Den Grund für Misshandlungen oder Vernachlässigungen sieht die UBA oft in überforderten Angehörigen bei der Betreuung und Pflege. Auch geht es nicht immer um akute Gewaltsituationen, bei denen es die Polizei braucht. Vielmehr könne sich psychische Misshandlung schleichend entwickeln – etwa bei zunehmender Abhängigkeit, veränderten Machtverhältnissen sowie Überforderung in Paarverhältnissen und Eltern-Kind-Beziehungen. Die UBI rät daher Betroffenen, sich an eine niederschwellige Anlaufstelle zu wenden.

Zudem klärte, vermittelte und schlichtete die Beschwerdestelle in 382 Konfliktsituationen. Dabei ging es immer mehr um finanzielle und psychische Probleme. Auffallend viele ältere Menschen hätten über Ängste geklagt. Die UBA vermutet, dass Corona und die allgemeine Weltlage die psychische Gesundheit beeinflussten oder bereits vorhandene Konflikte verschärften. (abi)