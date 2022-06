Gesundheitswesen Zum Wohl der Patienten: Kommission lanciert zwei Programme zur Förderung der Qualität Eine im vergangenen Jahr eingesetzte Kommission des Bundes soll die Qualität im Gesundheitsweisen steigern. Zwei erste Programme hat sie bereits initiiert, weitere sollen folgen.

EQK-Vizepräsident Bernhard Güntert gab am Dienstag einen Überblick über die laufenden Arbeiten seiner Kommission. Keystone

Im April vor einem Jahr hat der Bundesrat die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) eingesetzt. Ihr Aufgabe: die Qualität im Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes steigern. Dies geschieht unter anderem, indem künftig die Qualität im Schweizer Gesundheitswesen koordiniert gemessen und Qualitätskonzepte mitsamt Massnahmen entwickelt werden. Dabei soll auch die Patientenperspektive stärker miteinbezogen werden.

«Die Qualität spielte auch bereits vorher eine Rolle im Gesundheitswesen», sagte EQK-Vizepräsident Bernhard Güntert am Dienstag vor den Medien in Bern. «Wir haben eine gute Qualität, aber auch noch Potenzial.» So gebe es beispielsweise Nachholbedarf beim Einbezug der Patientinnen und Patienten und bei der Integration bei bereichsübergreifenden Angeboten.

Die 15-köpfige EQK tritt beratend und prüfend auf, spricht Empfehlungen aus und vergibt Subventionen. Dem Gremium stehen bis im Jahr 2024 gut 45 Millionen Franken zur Verfügung – bezahlt von Bund, Kantonen und Versicherern. Nun hat die EQK ihren ersten Jahresbericht veröffentlicht und gab einen Einblick in ihre aktuellen Arbeiten.

Qualität im Altersheim verbessern

Für das laufende Jahr hat die Expertenkommission zwei nationale Programme initiiert: Eines konzentriert sich auf die Verbesserung der Qualität für die Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen. Das zweite will Fachpersonen in der bereichsübergreifenden Versorgung einer ausgewählten Krankheit unterstützen. Welche Krankheit dies zuerst sein wird, sollen interessierte Partner nun bestimmen.

Ausserdem fanden bisher zwei Ausschreibungsrunden für Projekte aus der Praxis statt, für die ebenfalls ein Teil des Budgets verwendet wird. Die teilweise über mehrere Jahre unterstützten Projekte müssen einen direkten Einfluss auf die Qualität der Leistungen haben – und damit auch einen direkten Nutzen für die Patienten.

In der ersten Runde erhielt der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken 175'000 Franken für zwei Projekte. In der zweiten Runde gingen 29 Gesuche ein, davon werden wohl sieben grössere Projekte mit gut 4 Millionen Franken unterstützt, wie es am Dienstag hiess. Ende August läuft bereits der dritte Eingabetermin ab.

Kommission arbeitet eng mit Stiftung Patientensicherheit zusammen

Die EQK sah sich im ersten Jahr jedoch auch mit Kritik konfrontiert: Im Dezember wurde der Vorwurf laut, sie schade ausgerechnet der Stiftung Patientensicherheit. Dieser werde quasi der finanzielle Boden entzogen. Die EQK betonte am Dienstag jedoch, sie kooperiere eng mit der Stiftung und unterstütze diese bei ihrer strategischen Neuausrichtung.

So wurde im laufenden Jahr eine mehrjährige Zusammenarbeit für drei Projekte initiiert. Dabei geht es um das Sammeln und Analysieren von «Fast-Fehlern», Wissenstransfer und Schulungen. Weitere Projekte würden aktuell ausgearbeitet. Zudem finanziert die Kommission die diesjährigen Aktivitäten der Stiftung im Rahmen ihrer jährlichen Aktionswoche.

Ein weiterer Schwerpunkt der ausserparlamentarischen Kommission des Bundes, dem neben Vertretern von Leistungserbringern und Versicherern auch Wissenschafter angehören, ist der Aufbau einer Website. Diese soll die Qualitätsvergleiche öffentlich sichtbar machen. Dabei geht es unter anderem auch um die Einschätzung der Patientinnen und Patienten zum Ergebnis nach der Behandlung.