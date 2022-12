Gesundheitswesen Gegen seinen Willen: Bundesrat muss Festsetzung der Labortarife delegieren Bislang setzt das Innendepartement die Labortarife fest. Nun sollen die Tarifpartner diese direkt verhandeln. Der Bundesrat zweifelt vehement an, ob diese Änderung tatsächlich etwas bringt.

Künftig soll nicht mehr das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Labortarife festsetzen, sondern die Tarifpartner. Keystone

Künftig soll nicht mehr das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Labortarife festsetzen, sondern die Tarifpartner. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag einen entsprechenden Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Er muss das gegen seinen Willen machen: Das Parlament hatte eine entsprechende Motion der ständerätlichen Gesundheitskommission überwiesen. Die bürgerliche Mehrheit erhoffte sich so eine Liberalisierung des Labor-Marktes.

«Es darf deshalb bezweifelt werden, ob die angestrebte Gesetzesänderung tatsächlich zu einer schnelleren und effektiveren Vergütung von Analysen und damit zu einer Senkung der Kosten im Gesundheitswesen beitragen kann», schreibt der Bundesrat dann auch in einem Bericht. Diesen schickt er in der gleichentags gestarteten Vernehmlassung an die Kantone mit. Am liebsten, so schimmert durch, würde die Landesregierung die Tarifhoheit in Bezug auf Laboruntersuchungen am liebsten beim EDI belassen.

Dieses habe nämlich eben gerade bewiesen, dass es das Kostenwachstum bremse. Erst kürzlich hat das Departement von Gesundheitsminister Alain Berset eine lineare Tarifsenkung beschlossen. Diese führt laut Mitteilung «zu Einsparungen von jährlich rund 140 Millionen Franken». Aktuelle führe das EDI zudem «eine differenzierte Überprüfung und Neutarifierung aller Positionen der Analysenliste durch.» Wie die Vorlage nach der Vernehmlassung aussieht, ist also durchaus offen. (mg)