Gesundheitswesen Ambulant vor stationär: Verlagerungseffekt findet statt Bei sechs Gruppen von Eingriffen zahlen die Krankenkassen nur noch ambulante Behandlungen. Dies habe zur gewünschten Verlagerung geführt, meldet nun das BAG.

Bestimmte Wahloperationen sollen nach dem Willen des BAG nur noch ambulant durchgeführt werden. (Symbolbild) Keystone

Um Kosten zu sparen, werden die Kosten bei sechs Gruppen von medizinischen Eingriffen nur noch dann von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet, wenn sie ambulant statt stationär stattfinden. Diese Regelung gilt seit Januar 2019. Im Rahmen eines Monitorings hat das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) nun untersucht, ob der gewünschte Verlagerungseffekt eingetreten ist. «Das Monitoring bestätigt die Verlagerung», teilte das BAG nun am Montag mit.

Die stationären Eingriffe seien 2020 erneut zurückgegangen, wenn auch etwas weniger stark als im Jahr zuvor. Auch bei den ambulanten Eingriffen habe es einen Rückgang gegeben, der jedoch auf die Aufschiebung nicht dringender Operationen während der ersten Phase der Pandemie 2020 zurückzuführen sei. «Der genaue Einfluss der Pandemie kann mit den zur Verfügung stehenden Daten allerdings nicht näher untersucht werden», heisst es in der Mitteilung. Das Monitoring bestätige aber, dass die Massnahmen des Bundes Wirkung zeigten. So seien auch die Gesamtkosten 2020 leicht zurückgegangen. 2019 hatte der Anstieg bei den Kosten der ambulanten Behandlungen die Einsparungen bei den stationären Behandlungen kompensiert.

Die im Januar 2019 in Kraft getretene Regelung sieht vor, dass die Krankenkasse in begründeten Ausnahmefällen auch eine stationäre Massnahme bezahlen kann. Dies etwa bei einer Vorerkrankung oder wenn der Eingriff in Kombination mit einer anderen Operation erfolgt, die ohnehin stationär durchgeführt werden muss. Im Monitoring wurden auch solche Ausnahmefälle untersucht. Dabei habe sich gezeigt, dass in 57 Prozent der Fälle keine Erklärung gefunden werden konnte, so die Mitteilung. Die Zahlen seien aber mit Vorsicht zu geniessen, da ein Teil der Ausnahmegründe nicht statistisch erfasst werden könne. Zu den fraglichen Eingriffen gehören klassische Wahleingriffe wie etwa Hämorrhoiden-Operationen oder Arthroskopien am Knie. (wap)