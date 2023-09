Gesundheit Tabakwerbeverbot: Ständerat will Volksinitiative strikt umsetzen Eigentlich ist die Sache klar: Herr und Frau Schweizer wollen Werbung für Tabakprodukte verbieten, wenn diese auf Jugendliche abzielt. Nach dem Volks-Ja ringt das Parlament jedoch um die Umsetzung.

Soll nur noch in geschlossenen Räumen unter Erwachsenen möglich sein: Tabakwerbung. Anders als dre Bundesrat sieht der Ständerat Lockerungen vor. Keystone

Das Volk hat längst gesprochen: Vor anderthalb Jahren haben Herr und Frau Schweizer sowie die Mehrheit der Kantone Ja gesagt zur sogenannten Tabakwerbeverbots-Initiative. Es war eine seltene, deutliche Niederlage für Bundesrat und Parlament an der Urne.

Im vergangenen Frühling hat der Bundesrat schliesslich dargelegt, wie er den Volksentscheid umsetzen will: Zeitungen, Kioske und Festivals sollen bald gänzlich frei sein von Werbung für Tabakprodukte. Zudem soll es im Internet eine Altersprüfung geben. Kinder und Jugendliche sollen so – wie vom Volk beauftragt – vor Tabakwerbung geschützt werden.

Nun hat am Donnerstag als erste Kammer der Ständerat die Umsetzung der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» diskutiert. Das «Stöckli» hat dabei eine wesentliche Abschwächung abgelehnt, die seine vorberatende Kommission vorgeschlagen hatte.

Auch im Innenteil von Zeitungen verboten

Sprich: Werbung in Presseerzeugnissen soll wie vom Bundesrat vorgeschlagen gänzlich verboten werden. Die Kommission wollte den Innenteil von Zeitungen und Zeitschriften von dem Werbeverbot ausnehmen, scheiterte im Rat aber knapp mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Damit obsiegte eine Mitte-Links-Mehrheit, angeführt von Mit-Initiant Hans Stöckli (SP/BE) und Pirmin Bischof (Mitte/SO).

In anderen Umsetzungsfragen behielt die vorberatende Kommission jedoch die Überhand. Und damit die Bürgerlichen unter Federführung von Kommissionssprecher Damian Müller (FDP/LU), welche vor unzulässigen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit warnten.

So sollen Tabakprodukte beispielsweise an öffentlichen Orten, die nicht von Minderjährigen besucht werden dürfen, weiterhin beworben werden dürfen. Und Zigaretten und Zigarillos sollen auch weiterhin zur Degustation und Bewerbung abgegeben werden dürfen.

Bundesrat wollte strenger sein

Hans Stöcklis Aufrufe an seine Kolleginnen und Kollegen, den Volksentscheid «verfassungsmässig korrekt» umzusetzen, sind damit zumindest teilweise verhallt. Da nützte auch die Schützenhilfe von Gesundheitsminister Alain Berset nichts.

Dieser verwies vergeblich darauf, die Landesregierung habe bereits im Abstimmungsbüchlein vor «einschneidenden Folgen eines Ja» gewarnt. «Trotzdem wurde die Volksinitiative angenommen», so Berset weiter. Und darum sei der Bundesrat nun bereit, das Tabakwerbeverbot auch strikt umzusetzen.

Schliesslich stellte sich eine deutliche Mehrheit mit 37 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen in der Gesamtabstimmung hinter das Umsetzungsgesetz für ein Tabakwerbeverbot in der Schweiz. Damit geht das Geschäft zur weiteren Behandlung nun in den Nationalrat.